Prada Cup, una regata per parte tra Luna Rossa e Ineos: adesso il punteggio è di 5-1 per gli azzurri

Luna Rossa è sempre più vicina alla conquista della Prada Cup e alla finale di America’s Cup contro New Zealand. Nella prima delle due regate di questa notte, infatti, l’imbarcazione italiana ha superato ancora una volta i britannici di Ineos. Nella seconda, però, gli avversari degli azzurri si sono imposti per la prima volta in questa finale e adesso il vantaggio di Luna Rossa è di 5-1 nella sfida al meglio delle 13 regate. Questo vuol dire che per conquistare il trofeo e la possibilità di gareggiare contro i padroni di casa per l’America’s Cup mancano all’imbarcazione italiana ancora soltanto due vittorie.

Coppa America, Luna Rossa vola. Ora New Zealand trema di Simona Casalini 15 Febbraio 2021

Dopo una settimana di interruzione causa allarme Covid e polemiche varie, dunque, nella notte italiana si è tornati finalmente a gareggiare. E Luna Rossa, nella prima delle due sfide, ha dimostrato la sua superiorità rispetto a Ineos. Passo falso, invece, nella seconda regata ma si spera che possa essere ininfluente ai fini del risultato finale. L’Italia, nella storia, ha conquistato la Prada Cup soltanto due volte: nel 1992 (con il Moro di Venezia) e nel 2000 sempre con Luna Rossa.