Prenotazione vaccino per gli over 40 in Lombardia dal 20 maggio. Dal 27 maggio via ai 30-39 anni, dal 2 giugno ai 16-29enni

“Apriremo il 20 di maggio le prenotazioni alla fascia 40-49 anni”. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa per fare il punto sulla campagna vaccinale in regione.

Terza ondata del coronavirus finita. La Lombardia vede la zona bianca di Zita Dazzi 13 Maggio 2021

Bertolaso ha spiegato che per quella data ci darà la fornitura di vaccini necessaria e ci sarà spazio nelle agende che al momento sono piene per le prenotazioni degli Over 50. “Sappiamo – ha aggiunto – che potremo garantire ai 40enni di vaccinarsi ai primi di giugno. Tutta la Lombardia avrà ricevuto la prima dose prima di andare in vacanza e questo vorrà dire immunità di gregge, tranquillità, immagine e capacità di accogliere”, ha aggiunto Bertolaso.

Prenotazioni vaccino per gli over 40 in Lombardia, Fontana: “Valutiamo dopo il 20 maggio, aspettiamo le dosi” 13 Maggio 2021

“Il 20 maggio via alle prenotazioni degli oltre 1,2 milioni della fascia di età dei 40-49enni, dopo una settimana, il 27 maggio, sarà la volta degli oltre 940mila cittadini tra i 30 e 39 anni, mentre il 2 giugno saranno aperte le prenotazioni per gli 856mila cittadini tra i 20 e i 29 anni e i 350mila tra i 16 e i 19 anni”.