Preso operaio rapinatore seriale: così spaventava una commessa con la pistola scacciacani

Un operaio di 52 anni è stato arrestato dalla Polizia di Milano con l’accusa di aver messo a segno una rapina in un negozio d’abbigliamento della catena ‘Coccinelle’ in corso Genova a Milano. L’uomo, con mascherina, cappellino e occhiali da sole, ha spaventato con una pistola scacciacani la commessa e si è fatto consegnare 200 euro dalla cassa, prima di andarsene. Fuori, ad aspettarlo, c’erano però i poliziotti dei ‘Falchi’, gruppo specializzato nel crimine diffuso, che erano appostati in zona dopo le analisi del sistema k-crime, che aveva individuato un rapinatore che agiva sempre usando un sacchetto di tela nero per mettere via l’incasso. La Squadra mobile sospetta che possa essere l’autore di 9 colpi fra farmacie e negozi. L’uomo, elettricista, abita nel Bresciano e lavora per una ditta di San Vittore Olona (Milano) che ha un appalto in città. Gli agenti ritengono che agisse finito l’orario di lavoro per “arrotondare”.

