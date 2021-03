Presunzione di innocenza, i garantisti vincono la battaglia: la Camera dice sì alla direttiva Ue. Cosa succede ora

Pubblicità

È stata una battaglia durissima, ma alla fine i garantisti l’hanno vinta. E sul principio della presunzione d’innocenza fino alla condanna definitiva, la Camera ha addirittura votato praticamente all’unanimità: 427 i voti favorevoli, uno contrario e 11 astenuti. Entusiasmo alla stelle per chi, come Enrico Costa, l’ex forzista passato con Calenda, ha quasi rischiato la spaccatura della maggioranza pur di far entrare subito, nella legge italiana, la direttiva europea del 2016 che contiene appunto questo principio. Nessuno può essere presentato, all’inizio dell’indagine, come colpevole, di fronte all’opinione pubblica.

Raggiunto l’accordo sulla presunzione innocenza. La ministra Cartabia: “Una pagina molto bella per la giustizia” di Liana Milella 27 Marzo 2021

Toccherà adesso alla Guardasigilli Marta Cartabia concretizzare nelle leggi italiane questo principio. Che sarà inserito nella legge di Delegazione europea. Che, proprio per l’inserimento di questo emendamento, dovrà tornare al Senato per una nuova lettura.

La lunga battaglia

La battaglia è durata oltre cinque mesi. Ma poi si è conclusa in meno di mezz’ora. Proprio perché alle spalle, da quando è diventata Guardasigilli Marta Cartabia, e ovviamente con la nuova e ampia maggioranza che mette insieme i garantisti (Forza Italia, Azione, PiùEuropa) e i giustizialisti (M5S), il clima sulla presunzione d’innocenza è cambiato rispetto al netto diniego di M5S.

Ma prim’ancora di passare alla discussione in aula, ai tanti sì che si sono accavallati, compresi quelli dell’unica voce di opposizione al governo, e cioè Fratelli d’Italia, fino all’intera maggioranza, cerchiamo di capire subito cosa significa “presunzione d’innocenza” e dove nasce la necessità di recepire il principio nella legislazione italiana. Ecco uno dei passaggi più importanti della direttiva europea del 2016: “La presunzione d’innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa”.

La discussione da novembre a oggi

Su questo principio si è discusso dall’anno scorso. Da quando Costa, in quel momento di Forza Italia, ha presentato il primo emendamento in commissione Giustizia. Un testo articolato, che, come vedremo, a gennaio lo stesso Costa, alla vigilia del suo ingresso nella maggioranza, ha riproposto pari pari chiedendo di inserirlo nella legge di Delegazione europea. Con una serie di dettagliate imposizioni sul comportamento delle procure e dei procuratori: stop alle conferenze stampa dopo gli arresti, stop alla diffusione di foto e filmati, stop alla “distribuzione gratuita” dell’ordinanza di custodia cautelare, stop alla divulgazione delle intercettazioni. In una parola, stop netto a tutto quello che può radicare nell’opinione pubblica l’idea che l’indiziato o l’arrestato sia, già dall’arresto, un colpevole. Perché, e qui Costa riprende la Costituzione, solo dopo la sentenza definitiva si può diventare “colpevoli”. Quell’emendamento, a novembre 2020, era stato bocciato 23 a 23 in commissione Giustizia con il voto determinante del presidente Mario Perantoni di M5S.

Il braccio di ferro con D’Incà

Ma a gennaio si è scatenato lo scontro nella maggioranza. Proprio a ridosso del voto sulla legge di Delegazione europea, già approvata al Senato, che recepisce una serie di norme Ue. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca era contrario a emendare il testo per non rimandarlo al Senato. Ma Costa per primo, e poi Lucia Annibali di Italia viva, Pierluigi Zanettin di Forza Italia, Roberto Turri della Lega, hanno scatenato una pressione fortissima per introdurre la “presunzione d’innocenza”. Inizialmente più cauto il Pd che però via via si è unito con Alfredo Bazoli alle stesse richieste di Costa. Il quale, pur di chiudere e ottenere almeno l’inserimento del principio di presunzione, ha rinunciato al suo emendamento “lungo” per una versione short, secca, di sole due righe. Questa: nella legislazione italiana entra “la direttiva Ue 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. Due righe che compendiano però l’intero testo della direttiva stessa. Che, declinata nelle nostre leggi penali, potrebbe pesare moltissimo. Soprattutto nella vita di tutti i giorni delle procure, alle prese con arresti, ordinanze di custodia, intercettazioni.

Il sì di Marta Cartabia

Una giurista europea come Marta Cartabia non poteva certo non recepire la richiesta di Costa. Credendo profondamente nel principio della presunzione d’innocenza. E alla fine D’Incà ha accettato che il testo della legge di Delegazione, come aveva chiesto anche la capogruppo di Italia viva Maria Elena Boschi, tornasse al Senato per una breve rilettura. Ma soprattutto M5S, di fronte alla richiesta di tutta la maggioranza, ha dovuto accettare l’introduzione del principio. Sabato scorso l’accordo è stato siglato e chiuso, alla presenza del capogruppo alla Camera di M5S Davide Crippa.

Il dibattito in aula

E siamo a oggi. Ai trenta minuti in cui, a Montecitorio, la partita è stata chiusa. Inutile il tentativo di Fratelli d’Italia, con l’emendamento firmato dal capogruppo Francesco Lollobrigida, di proporre un testo lungo, quello originario di Costa. L’emendamento è stato bocciato nonostante una decina di deputati di FdI l’abbia sponsorizzato in ogni modo, a partire da Carolina Varchi. Che chiede “sanzioni per chi presenta l’imputato come colpevole”, vuole “colpire le fughe di notizie”, vuole “vietare la pubblicazione degli atti d’indagine preliminare e delle intercettazioni”.

Si spende Roberto Giachetti di Italia viva, da sempre super garantista, per il quale bisogna essere considerati “non colpevoli fino al terzo grado di giudizio”, mentre “il processo e la condanna mediatica tradiscono l’articolo 27 della Costituzione”. L’ingresso del principio europeo, invece, obbligherà tutti a “un esercizio di responsabilità”. Ma l’emendamento di Fratelli d’Italia non passa, in 370 contro 60 non lo vogliono.

Siamo alla proposta Costa, che in modo simile è stata presentata anche dalla renziana Annibali, dal forzista Zanettin, da Bazoli del Pd, ma anche dal leghista Turri. È ormai l’emendamento di tutta la maggioranza.

Al quale Costa dà un forte valore per le sue possibili conseguenze future. Parla di “obbligo di non presentare la persona indagata come colpevole”, di “uno stop alle conferenze stampa in cui i magistrati usano termini non neutri e descrivono gli indagati come già responsabili dei delitti, mentre la difesa non tocca palla, non viene coinvolta, mentre le inchieste vengono battezzate con dei nomi, mentre vengono spiattellate le intercettazioni telefoniche”. E ancora: “Dopo anni la persona viene assolta, ma difficilmente potrà riuscire a recuperare la sua vita familiare e il suo lavoro”. Una vera arringa la sua: contro “la logica del buttiamo la chiave”, del “siamo garantisti ma…”, dell’essere “garantisti con gli amici, ma forcaioli con gli avversari”. Sono le convinzione di un Costa, avvocato nella vita, sostenute da sempre, da quando fa politica. E a Costa giunge il “grazie” di Carlo Calenda che parla di “grande vittoria per Azione e per tutti i garantisti e liberali d’Italia”.

Stavolta Costa si ritrova in buona compagnia. Ecco Zanettin, anche lui un avvocato, che esordisce così: “Stiamo scrivendo una bella pagina”. E ancora: “Questo è un momento di svolta, è uno stop alla giustizia manettara”. Arriva da lui invece il “grazie” per la mediazione di Marta Cartabia e per “un traguardo di cui tutti siamo contenti”. Un coro insomma. In cui la parola finale spetta alla responsabile Giustizia di Italia viva Lucia Annibali che dice: “La certezza della pena non è la certezza del carcere”. Ma vedremo, a questo punto, quali saranno le concrete conseguenze, quando i principi dovranno essere tradotti in norme, a cominciare da quelle dell’ordinamento giudiziario su cui sta lavorando proprio Cartabia per “emendare” le leggi del suo predecessore Alfonso Bonafede.





