Previsioni meteo, afa e temperature in salita: arriva la nuova ondata di caldo africano

Torna a salire la colonnina di mercurio sull’Italia. È attesa tra oggi e domani, infatti, una nuova super ondata di caldo africano (la seconda dell’estate 2021) che si affaccerà su buona parte del nostro Paese – ad eccezione di Valle d’Aosta e Piemonte dove sono previste precipitazioni a tratti anche intense specie sui rilievi alpini e prealpini. Ma sarà soprattutto il Centro-Sud ad essere interessato dalla canicola arrivata in anticipo quest’anno.

Una fiammata africana che, come avverte il sito IlMeteo.it raggiungerà difatti l’acme tra oggi – mercoledì 7 e domani – giovedì 8. Con valori prossimi ai 36/37 gradi su diversi tratti della Val Padana, specialmente in Emilia Romagna, come a Bologna, Ferrara e Forlì. Ma farà caldo anche sul resto del Nord, con qualche eccezione nei settori occidentali. Ma come scrive Stefano Rossi, meteorologo de IlMeteo.it al Centro “i termometri saliranno verso l’alto e ne saranno un chiaro esempio i 39 gradi di Macerata, ma anche i 35/36 di Firenze, Roma, Perugia e Ancona”. Tuttavia “come avvenuto nella precedente ondata di calore africana di giugno, saranno le regioni del Sud a toccare le temperature più bollenti, soprattutto venerdì 9”, quando in alcune zone della Sicilia e della Puglia si arriverà a sfiorare i 40/41 fradi “come per esempio a Siracusa, Catania, Taranto e Foggia”. E sempre venerdì 9 i valori dovrebbero invece iniziare a calare lievemente al Nord. E dalla prossima settimana prevedono dal IlMeteo.it potrebbe arrivare lentamente sul nostro Paese un’ondata di bassa pressione. E questo arrivo, se confermato, potrebbe cambiare la situazione.





