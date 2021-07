Previsioni meteo, allerta temporali su Piemonte e Lombardia

ROMA – Una perturbazione di origine atlantica porterà nelle prossime ore condizioni di maltempo sull’Italia, con piogge e temporali sul Nord Ovest e venti forti sulle regioni centrali tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili il dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori centro-settentrionali. Dalle prime ore di domenica, inoltre, sono attesi venti forti e di burrasca su Toscana meridionale e settori costieri del Lazio centro-settentrionale.

Weekend al via con italia divisa tra caldo intenso e temporali. L’anticiclone africano spingerà le temperature fino a punte di 35 gradi al Centro-sud e 40 gradi in sardegna. Tra domani e lunedì la perturbazione numero 6 del mese sarà responsabile di forti temporali al nord Il fine settimana sarà caratterizzato da un lato dal consolidamento sul Mediterraneo centrale dell’Anticiclone africano, dall’altro dal lento avvicinamento dalla Francia di una perturbazione, la numero 6 del mese di luglio, verso le Alpi e le regioni di Nord-Ovest. La massa d’aria molto calda di origine sahariana associata all’alta pressione, darà il via alla terza forte ondata di calore della stagione con temperature in risalita verso numerose punte oltre i 35 gradi al Centro-Sud e picchi intorno ai 40 gradi possibili già domani sulla Sardegna.

Un codice giallo per vento, con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte di domenica 25 luglio, è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana. Le aree interessate sono l’Arcipelago, la costa e zone adiacenti nell’area meridionale della regione. Interessate anche le zone appenniniche a nord, al confine con l’Emilia Romagna. Codice giallo anche per mareggiate su Isola d’Elba e coste adiacenti sempre per domenica 25 luglio, con validità dalle ore 12 fino alla mezzanotte. Per domenica 25 luglio, scirocco con forti raffiche interesserà le isole dell’Arcipelago, le zone meridionali, costa e zone interne, ed i rilievi appenninici nel settore al confine con l’Emilia Romagna. Mare molto mosso in particolare a largo e a sud dell’isola d’Elba.

Per la giornata domenica 25 luglio, sono previste condizioni meteo perturbate anche sulla Lombardia. In particolare, sul nodo idraulico di Milano il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla per rischio temporali di forte intensità. Le condizioni perturbate sono previste a partire dalle ore 10. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione per verificare la necessità di interventi.