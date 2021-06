Previsioni meteo, il caldo africano non indietreggia: al Sud previsti 46 gradi

Pubblicità

Il caldo africano non ha nessuna intenzione di lasciare il posto a un clima più mite, almeno per i prossimi giorni. Si apre con queste proiezioni la settimana meteorologica che avvolgerà il nostro Paese, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46 gradi in Sicilia.

Nei prossimi giorni, infatti, è atteso un nuovo rialzo delle temperature, e con punte record specie nelle zone più a sud. E il team del sito www.iLMeteo.it comunica che già da oggi (lunedì 28) le temperature faranno registrare una generale impennata al Centro-Nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36 gradi in Emilia, 37 in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma. La fase più calda per il Sud è attesa tra mercoledì 30 giugno e giovedì primo luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia dove la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei 45-46 C, come ad esempio a Siracusa. Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia con punte tra i 40 e i 41 gradi. Sul resto del Sud i valori massimi oscilleranno ovunque intorno ai 35-36.

Le previsioni

Oggi al nord è previsto qualche temporale su Val d’Aosta, alto Piemonte e varesotto, sole e caldo altrove. Al centro, invece, tanto sole e caldo intenso. Al sud: un pò instabile in Sicilia, sole altrove.

Martedì 29. Al nord: temporali pomeridiani su Val d’Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo in aumento.

Mercoledì 30. Al nord: temporali su Lombardia montuosa e localmente pianeggiante, sul Trentino Alto Adige, sull’alto Veneto e sulle Alpi friulane. Al centro: soleggiato. Al sud: sole e caldo intenso. Giorni successivi soleggiati e caldi al Centro-Sud, temporali sulle Alpi.





