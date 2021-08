Previsioni meteo, torna Lucifero: weekend rovente, soprattutto al Centro-Nord. Da lunedì rinfresca

Nel fine settimana Lucifero tornerà a farsi sentire: la nuova ondata di caldo africano stavolta colpirà soprattutto il Centro-Nord con picchi di temperatura che potranno superare i 35 gradi.

Lo prevedono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, secondo cui dopo un giovedì e un venerdì con i venti di Maestrale e di Bora in graduale attenuazione e dopo gli ultimi temporali (anche forti) attesi sulla dorsale appenninica, da sabato l’anticiclone tornerà a impossessarsi dell’Italia.

Nel weekend sole e caldo saranno i protagonisti assoluti: il primo splenderà praticamente su gran parte delle regioni (con temporali pomeridiani soltanto sulle Alpi), il secondo investirà soprattutto le regioni centrali e settentrionali. I valori massimi raggiungeranno e in alcuni casi supereranno i 35 gradi in Sardegna, Toscana, Emilia e basso Veneto (in particolare in provincia di Cagliari, a Firenze, Bologna, Ferrara e Rovigo) mentre si attesteranno sui 33-34 gradi sul resto delle regioni.

Farà meno caldo al Sud dove saranno davvero poche le zone – quelle interne siciliane e le coste ioniche lucane e pugliesi – dove si toccheranno questi valori. Il caldo continuerà anche lunedì 23 agosto, dopo di che potrebbero giungere nuovi temporali e una nuova generale rinfrescata.