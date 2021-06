Previsioni meteo, weekend di fuoco: sabato a 40 gradi, ma domenica sera arrivano i temporali

Weekend di fuoco, con tutta l’Italia nella morsa di una invadente lingua africana. Sabato 19 e domenica 20 giugno le temperature raggiungeranno l’apice del caldo con picchi di oltre 40 gradi su alcune zone del nostro Paese. Ma attenzione: il calore aumenterà l’energia presente in atmosfera e con essa anche il rischio di forti temporali che potrebbero sfociare in grandine.

LE PREVISIONI DEL METEO

Le temperature sono in deciso aumento, per la risalita di correnti caldissime in arrivo direttamente dal deserto del Sahara. La vera escalation ci sarà sabato quando si potrebbero superare i valori della famigerata estate del 2003, con punte massime che sfioreranno i 40 gradi sulle basse pianure del Nord (modenese, bolognese, ferrarese), nelle zone interne della Toscana e in quelle di Sardegna e Sicilia.

Ma farà molto caldo anche altrove con valori ben oltre i 34-35 gradi in tante città, con alti tassi di umidità che interesseranno, in particolare, la Val Padana e le regioni tirreniche. Domenica l’Italia diventerà terra di mezzo tra una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico e l’anticiclone africano. Nella prima parte della giornata ci sarà ancora tanto sole e un clima molto caldo su buona parte delle regioni (Emilia, Marche, Umbria e Toscana). Successivamente però arriveranno segnali di instabilità: tra il pomeriggio e la sera sarà piuttosto elevato il rischio di temporali anche violenti, con grandine, ad iniziare dal Nordovest e dall’arco alpino in genere, con possibilità di locale estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure, specie di Piemonte e Lombardia.