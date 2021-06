Primarie Bologna in diretta, Conti contro Lepore: tutto il voto minuto per minuto

Pubblicità

BOLOGNA. Il centrosinistra sceglie il proprio candidato sindaco. Si sfidano Matteo Lepore, assessore Pd alla Cultura e allo Sport del Comune di Bologna, e Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro iscritta a Italia Viva e in campo con una propria lista. Si vota dalle 8 alle 21.

Ore 8: urne aperte

Alle 8 si sono aperte le urne nei 43 seggi. Entro la scadenza di venerdì scorso si sono iscritti al voto on line 4.728 elettori: da questa lista sono stati depennati 104 nomi (non erano residenti a Bologna) più altri due che, candidati in passato per schieramenti di centrodestra, non rispondevano al requisito necessario: essere elettori di centrosinistra.

Matteo Lepore voterà alle 11.30 al Quartiere Barca mentre Isabella Conti, residente a San Lazzaro, è esclusa dal voto.

(articolo in aggiornamento)

