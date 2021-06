Primarie Pd, Lo Russo vince sul filo di lana. Lo separa il 2 per cento da Tresso

Pubblicità

Pubblicità

Stefano Lo Russo, docente universitario e capogruppo Pd nell’attuale consiglio comunale, sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni cittadine del prossimo autunno. Ha vinto, ma per meno di trecento voti. Lo separano dal secondo, il civico Francesco Tresso, appena il 2 per cento dei suffragi. Il capogruppo dem, già assessore comunale nella giunta di Piero Fassino, ha ottenuto 4.229 voti, il 37 per cento del totale. Al secondo posto l’outsider Francesco Tresso, candidato civico, che con 3.932 voti ha raggiunto il 35 per cento delle preferenze. Al terzo posto il vicepresidente vicario del consiglio comunale, Enzo Lavolta, con 2.863 voti, il 25%. Si è fermato al 3 per cento, con 257 voti il radicale Igor Boni.

Pochi gli elettori per le primarie torinesi, che si sono tenute ieri e oggi a Torino in trentanove seggi, appena 11.631 voti.

“Quelle di Torino sono le prime primarie al tempo del Covid-19 con le regole di distanziamento – ha commentato Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale – La partecipazione di oltre dodicimila elettori nei gazebo, in attesa dei risultati definitivi, è un gran bel segnale di ritorno della democrazia partecipata”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest