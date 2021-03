Primo giorno di zona rossa: “Non è il lockdown dell’anno scorso, ma non ce la facciamo più”

Pubblicità

Pubblicità

Posti di blocco per controllare le autocertificazioni dei cittadini in movimento. Negozi chiusi oppure aperti solamente per l’asporto, talvolta transennati da nastri rossi per impedire l’accesso ai clienti. Così si è risvegliata Roma dopo essere tornata in zona rossa a causa dell’aumento dei contagi da Sars-cov-2. Non assenti comunque piccoli gruppi di persone che passeggiano per strada. A Villa Borghese in molti non hanno voluto rinunciare a una corsetta o a un po’ di attività fisica. “Io ho un bambino di quattro anni. Tenerlo a casa è una tortura per lui, ma anche per noi genitori che dobbiamo lavorare. E’ un macello”, racconta una madre. “Mi viene da piangere”, afferma invece una signora a San Giovanni constatando le serrande abbassate dei negozi. “Io non ce la faccio più”, le fa eco un’altra donna in via Cola di Rienzo, la strada dello shopping a Prati. “Comunque non è il lockdown dell’anno scorso, in giro c’è più vita”, conclude una signora.

Video di Francesco Giovannetti e Camilla Romana Bruno





Go to Source

Tweet Share Pinterest