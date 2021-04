Processo Ruby ter, attesa in mattinata la sentenza. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari

Doveva essere l’ultima udienza – con sentenza – del processo “Ruby ter” in corso a Siena, lo stralcio del filone principale che si celebra ormai da anni a Milano, e che vede imputati nella città toscana Silvio Berlusconi e Danilo Mariani, il “pianista di Arcore”, per corruzione in atti giudiziari. Ma Silvio Berlusconi è da martedì pomeriggio di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, arrivato in elicottero dopo aver trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza. Una nuova visita di controllo e altri accertamenti, per l’ex premier, che potrebbero provocare lo slittamento della sentenza. I legali di Berlusconi, gli avvocati Federico Cecconi e Enrico De Marino, avevano annunciato nei giorni scorsi che il Cavaliere era intenzionato a rendere dichiarazioni spontanee in aula, oggi invece potrebbero chiedere il rinvio del processo per legittimo impedimento.

Già lo scorso 14 gennaio, quando era prevista la precedente udienza, le condizioni di salute di Berlusconi avevano portato a un rinvio. Nel procedimento senese, l’ex premier deve difendersi dall’accusa di aver pagato Mariani per indurlo a dichiarare il falso sulle “cene eleganti” di Arcore, le serate a cui partecipavano uno stuolo di “Olgettine”, le giovanissime ragazze ora imputate nel procedimento milanese. Per Berlusconi, il pm Valentina Magnini ha chiesto una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione.

Il possibile rinvio odierno sarebbe il quinto slittamento della sentenza. C’è stato quello del 21 maggio dell’anno scorso, quando l’impedimento riguardava i legali di Berlusconi, impossibilitati a raggiungere Siena a causa delle restrizioni agli spostamenti tra regioni per l’emergenza sanitaria. Il primo ottobre scorso, invece, il processo è saltato a causa della positività al coronavirus di Berlusconi, poi di nuovo il 25 novembre in conseguenza della volontà dell’ex premier di deporre in aula. Infine, il quarto stop, il 14 gennaio scorso, per gli accertamenti di salute all’ospedale di Monaco.

Anche il procedimento milanese – dove Berlusconi è imputato con altre ventotto persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza – è stato costellato di ritardi e rinvii. Tanto che dal febbraio 2020, a causa della pandemia e per i problemi di salute del premier, sono state celebrate pochissime udienze.