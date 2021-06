Prodi a Repubblica: “Bene il Recovery plan, ma adesso cambiamo l’economia italiana per avere un futuro”

BOLOGNA – Se ci sarà, come credo, l’approvazione del recovery plan italiano, quello sarà un bel passo in avanti per il nostro Paese. Segno che il governo Draghi ha lavorato bene per far fronte alle richieste molto severe dell’Europa”. Romano Prodi non nasconde la soddisfazione per il cambio di passo dell’Italia all’estero. L’ex presidente della Commissione Ue, due volte capo del governo in Italia, ha appena votato per le primarie del Pd di Bologna e si prepara a una lunga camminata con la moglie Flavia, tra Bologna e Firenze lungo la “Via degli Dei”, ma prima di partire accetta di parlare a ruota libera della politica italiana, della situazione economica e del nostro ruolo nel mondo,…