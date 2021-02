Prodotti “green” e “sostenibili”? L’Europa accusa: “Molte aziende non dicono la verità”

Pubblicità

Chi non vorrebbe aiutare l’ambiente attraverso i propri acquisti? Per questo formule come “sostenibile”, “green”, “prodotto amico dell’ambiente” e tanti altri claim sono sempre più pervasive sulle etichette e negli spot pubblicitari di ogni tipo di merce. In queste affermazioni c’è un sapiente amalgama di verità ed esigenze pubblicitarie. E a volte una narrazione totalmente distorta della realtà. È il cosiddetto fenomeno del greenwashing: aziende che, per attrarre consumatori, danno una verniciata di verde al proprio brand raccontando mezze verità o vere e proprie bugie. Oltre alla questione etica ce n’è una economica, perché i prodotti green hanno sempre un prezzo maggiore rispetto a quelli standard. Questo si spiega, in teoria, con il fatto che i processi produttivi sostenibili costano di più. Ma se il green è solo di facciata, il rincaro è ingiustificato.

E proprio su questo tema la Commissione europea ha da poco pubblicato i risultati di un’indagine condotta a tappeto su centinaia di siti di aziende di tutta l’Unione, analizzando oltre 300 affermazioni “apparentemente dubbie”. I dati sono piuttosto allarmanti:

Nel 59% dei casi il commerciante non fornisce elementi facilmente accessibili a sostegno delle sue informazioni;

Nel 37% dei casi i claim contengono formulazioni vaghe e generiche come “cosciente”, “rispettoso per l’ambiente”, “sostenibile” che, scrive la Commissione, “mirano a suscitare nei consumatori l’impressione, priva di fondamento, di un prodotto senza impatto negativo sull’ambiente”;

Ma il dato che preoccupa di più è un altro: nel 42% dei casi ” le autorità hanno avuto motivo di ritenere che l’affermazione potesse essere falsa o ingannevole e potesse potenzialmente configurare una pratica commerciale sleale”.

L’indagine dovrebbe avere delle conseguenze a breve e lungo termine. Nell’immediato le autorità nazionali contatteranno le imprese interessate per segnalare i problemi riscontrati e garantire che siano risolti. Ma l’iniziativa ha un obiettivo di lungo raggio: arrivare a una legge che impedisca il greenwashing, istituendo dei requisiti minimi per potersi fregiare di claim e loghi a carattere ambientale.

Nel frattempo, tranne poche eccezioni come la Ecolabel che però è su base volontaria, vige la legge del più furbo: più le affermazioni sono generiche, più sono difficili da verificare. “Il concetto di ‘green’ può essere declinato in mille modi, e sempre diversei a seconda del settore” spiega Lucio Lamberti, docente di marketing alla School of Management del Politecnico di Milano. E proprio questa complessità aiuta chi cerca di nascondersi dietro parole di moda, ma vuote.

“La Commissione dovrebbe introdurre un concetto meno relativo, meno assoluto di green, ma questo è più facile a dirsi che a farsi” continua Lamberti. A proposito “relativismo” e far west il docente di marketing fa due esempi concreti: un’azienda che produce maglie di cotone e una che le produce utilizzando la canapa. “Per coltivare il cotone serve molta più acqua e molti più pesticidi, dunque è molto meno sostenibile della canapa. Che succede però, se l’azienda che usa il cotone usa sostanze naturali per colorare i capi ed è molto brava nel comunicarlo?”. Il paradosso è che, se la società che lavora la canapa non è abile quanto la sua concorrente nel sottolineare pregi e virtù, per il consumatore la vera amica dell’ambiente sarà quella che usa il cotone.

Lamberti spiega però che, se da una parte serve più trasparenza, dall’altra anche il consumatore deve fare qualche passo in avanti. “Non sempre parliamo di vere e proprie affermazioni false: molto spesso le aziende non forniscono prove della loro sostenibilità perché da parte dei consumatori non c’è un grande interesse verso queste informazioni. Se i clienti fossero disposti a non acquistare prodotti di questo genere, le aziende sarebbero molto più trasparenti in questo senso”.





