Provocazione antiabortista davanti all’ospedale di Monza, un medico prova a fermare i manifestanti

Le chiamano “testimonianze per la vita”. Si presentano davanti agli ingressi degli ospedali con striscioni con scritto “mamma perché mi fai questo”, “aborto uguale omicidio”, con bambolotti di plastica dentro a una culla con sopra una croce. Sono arrivati in sette davanti al San Gerardo di Monza di venerdì. Un giorno della settimana preciso, non uno qualunque: “quello in cui si fanno gli aborti non terapeutici”, spiega Giorgio Celsi, presidente dell’Associazione Ora et labora in difesa della vita. Il giorno in cui è più facile incrociare una donna che sta entrando in ospedale dopo aver scelto volontariamente di interrompere una gravidanza.

Un presidio autorizzato dalla Questura di Monza all’associazione Ora et Labora in difesa della Vita che da tempo organizza manifestazioni di questo tipo, anche qui. Sempre di venerdì, con un infermiere di un’altra struttura in divisa fra loro, con tanto di zoccoli bianchi e cartellino. “Qualcosa di così violento per una donna che ha preso una decisione difficilissima, mai indolore, che è assurdo che qualcuno possa autorizzare”.

A parlare è Federico Emanuele Pozzi, medico specializzando in Neurologia che lavora al San Gerardo. Non era la prima volta che li vedeva. “Mi sono fermato a parlare, ho gridato contro quelle persone che protestavano contro un diritto altrui, che davano delle assassine alle donne. Ho gridato, sì. Ma all’improvviso mi sono visto accerchiare. E uno di loro, vestito da infermiere, mi ha caricato come se fossimo a rugby. Mi sono difeso e sono finito a terra”. Il giovane medico si è presentato dai carabinieri di Monza per sporgere denuncia. La controparte, e cioè i manifestanti, hanno emesso un comunicato di segno opposto: “Siamo stati aggrediti, il giovane medico se l’è presa con urla e insulti con il gruppo di volontari per poi scagliarsi contro uno di loro”. Gli accertamenti spetteranno ai carabinieri ed, eventualmente, alla Procura della Repubblica di Monza, competente sul caso.