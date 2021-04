Psg-Bayern 0-1: Choupo-Moting non basta, francesi in semifinale

Pubblicità

Pubblicità

PARIGI – Il Psg spreca, subisce, trema ma alla fine esulta. Dopo appena un anno si prende una rivincita sul Bayern, che lo scorso anno lo aveva sconfitto in finale, e lo elimina dalla Champions approdando al penultimo atto dove affronterà Manchester City o Borussia Dortumund. Al Bayern non è bastato vincere 1-0 dopo il 2-3 all’Allianz Arena. I campioni del mondo e d’Europa in carica hanno sfoderato una prova orgogliosa ma hanno inevitabilmente pagato cara l’assenza del loro bomber, Lewandowski, che in una serata come questa sarebbe servito tantissimo.

<<La cronaca della gara>>

Flick con Alaba mediano, Pochettino con Danilo in difesa

Oltre al centravanti polacco, Flick si è presentato alla sfida privo di due pedine determinanti come Gnabry e Goretzka: per cui si è dovuto reinventare un po’ tutto, mettendo Alaba a centrocampo e spostando Hernandez a fare il centrale in difesa. Pochettino sul fronte opposto ha avviato all’infortunio di Marquinhos mettendo Danilo Pereira in difesa accanto a Kimpembé con Paredes rispolverato in mezzo al campo.

Neymar coglie due legni, Choupo-Moting segna

Il Bayern ha preso subito il comando delle operazioni ma ha lasciato il fianco al contropiede dei transalpini, pericolosissimi con Mbappé e Neymar. Ai due è mancato solo il pizzico di cinismo necessario per sbloccare la partita. Soprattutto il brasiliano ha avuto sul piede tre occasioni d’oro, sciupate o per la bravura di Neuer in uscita o per un pizzico di imprecisione (traversa e palo nel giro di 2′ tra il 37′ e il 39′). Il Bayern, che fino a quel momento era riuscito a impensierire Navas solo con due conclusioni da fuori di Sané e Kimmich, ha tirato un sospiro di sollievo e al 40′ ha trovato la rete fondamentale per riaprire il discorso qualificazione. L’ha segnata Choupo-Moting, lesto a riprendere di testa una corta respinta di Navas dopo un tiro di Alaba, smarcato in area da Muller. Il Bayern si è caricato e prima della fine del tempo è anche andato vicino al raddoppio con Alaba e Sané.

Alaba e Sané mancano il gol-qualificazione

Nella ripresa il copione tattico non è cambiato: il Bayern ha subito sfiorato lo 0-2 con un diagonale dal limite di Alaba ma poi ha rischiato grosso su un tiro-cross di Di Maria sul quale Neymar, a porta vuota, non è arrivato per un soffio. I tedeschi hanno continuato a spingere ma col passare dei minuti il Psg si è difeso meglio, ovviando anche all’infortunio di Diallo con l’ingresso di Bakker. Il Bayern, che ha finito con Javi Martinez centravanti per disperazione, ha procurato solo altri due brividi a Navas: prima con un lancio di Sané per Muller, chiuso dal portiere in uscita, e poi con un diagonale dello stesso Sané, terminato largo di un paio di mt. Pochettino fino in fondo ha pensato a segnare il gol della tranquillità ma non gli è servito inserire anche Kean per Draxler per centrare l’obiettivo: Mbappé si è visto annullare l’1-1 in contropiede per millimetrico fuorigioco poi hanno pensato gli attenti Neuer e Hernandez a evitare il peggio. Il Bayern chiude arrivando a 65 gare di fila in cui va a segno (45 in trasferta) ma non basta. A fine anno dovrà abdicare dal trono della Champions.

PSG-BAYERN 0-1 (0-1)

Psg (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo (13′ st Bakker); Gueye, Paredes; Di Maria (43′ st Herrera), Neymar, Draxler (27′ st Kean); Mbappé 6.5. In panchina: Rico, Saidani, Kehrer, Verratti, Rafinha, Sarabia, Florenzi, Pembele, Nagera. Allenatore: Pochettino.

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies (26′ st Musiala); Kimmich, Alaba; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting (40′ st Javi Martinez). In panchina: Nubel, Sarr, Nianzou, Stanisic, Zaiser. Allenatore: Flick 6.

Arbitro: Orsato di Schio.

Rete: 41′ pt Choupo-Moting.

Ammoniti: Alaba, Dagba, Muller ed Herrera.

Angoli: 6-7.

Recupero: 2′, 4′.





Go to Source

Tweet Share Pinterest