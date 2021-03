Pubblica Amministrazione, ecco la rivoluzione Brunetta: nuove professionalità, assunzioni, smart working e welfare

Pubblicità

ROMA – Un nuovo sistema contrattuale che si avvicina a quello privatistico, dalla detassazione del salario accessorio al diritto permanente alla formazione alla flessibilità di uno smartworking contrattato. Una nuova “classificazione” del pubblico impiego, sostenuta da risorse economiche aggiuntive, che include nuove importanti professionalità ma riconosce anche i ruoli svolti dai dipendenti senza un riconoscimento ufficiale, per via del blocco ultradecennale. Innovazione digitale, centralità dei “sistemi di partecipazione sindacale”, permessi e altre agevolazioni per il sostegno alla genitorialità. Il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” che sta per esser firmato a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil è rappresenta un cambio di passo importante per il pubblico impiego, in vista della gestione del Recovery Plan, certo, ma soprattutto di una Pubblica Amministrazione moderna, all’altezza delle sfide future del Paese.

Una sfida che non può non passare dal riconoscimento del lavoro pubblico, e infatti nell’introduzione si sottolinea che il nostro Paese riparte dalle donne e dagli uomini della Pubblica Amministrazione, nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali, nel sistema della Conoscenza e nella Sanità e nelle agenzie pubbliche, dalla capacità di affrontare con le migliori competenze professionali e qualità umane tutte le sfide, sempre al servizio di comunità, cittadini e imprese.

La riforma, spiega il documento, dovrà muoversi su due direttive: investimenti in connettività con anche la realizzazione di piattaforme efficienti e di facile utilizzo da parte dei cittadini, che finalmente si “parlino”, permettendo ai cittadini di non dover ogni volta fornire gli stessi documenti che già si sono dati in precedenza, aggiornamento continuo delle competenze dei dipendenti pubblici, anche “selezionando nelle assunzioni le migliori competenze e attitudini in modo rapido, efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese decine di migliaia di candidati”.



C’è poi un ampio capitolo dedicato ai rinnovi contrattuali. La contrattazione integrativa diventa centrale, intanto perché permetterà divalutare e premiare la produttività, permettendone anche la corrispondente valorizzazione economica, e poi perché sarà il criterio di organizzazione per lo smart working, che esce dalla fase emergenziale. La formazione continua diventa un diritto/dovere. Entra a regime nella parte fondamentale dello stipendio l’elemento perequativo, cioè la voce dello stipendio che permette di non perdere il vecchio bonus Renzi anche quando lo stipendio cresce per via dell’aumento contrattuale. I fabbisogni del personale verranno adeguati alle nuove professionalità e competenze richieste, ma valorizzeranno anche le competenze finora acquisite e ignorate dalla contrattazione. Vengono infine implementati gli istituti di welfare contrattuale, soprattutto a sostegno die genitori, con misure che integrano e implementano le prestazioni pubbliche. Vengono estese al pubblico impiego le agevolazioni fiscali previste finora solo a vantaggio del settore privato.

Per favorire il ricambio generazionale è già allo studio, ha spiegato ieri il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta in un documento lasciato tra gli atti dell’audizione parlamentare, un meccanismo volontario di incentivi all’esodo di persone vicine all’età pensionabile e con professionalità non adeguate a cogliere la sfida dell’innovazione tecnologica o non più motivate a rimanere nel settore pubblico”. Si tratterebbe di un esodo che potrebbe anticipare fino a 5 anni dalla pensione di vecchiaia.





