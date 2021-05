”Quando 25 anni fa sono entrata nella casa di D”

Pubblicità

Pubblicità

Era la casa dove avresti voluto abitare. Un posto aperto, luminoso, finestre dappertutto e vento dentro. Né grande né angusta, non del tutto ancora arredata, qualche pezzo d’epoca portato da chi veniva da fuori – uno specchio dei nonni, una tovaglia – molte stanze ancora vuote, e bianche. Cuscini a terra, due sedie, un tavolo colorato – moderno, mi pare, ma usato – il computer acceso, tutto il resto da sistemare abitandola, poco a poco, così che ogni pezzo trovasse la sua sede da solo, muovendosi, col tempo. Il posto di chi cercava un posto.

Questo è stata D quando è comparsa, nella primavera di venticinque anni fa. 1996, la metà degli indecifrabili tumultuosi anni Novanta, il decennio di fine secolo: sembrava la fine di un’epoca torbida, era solo l’inizio. C’era Stella Tennant in copertina, nel primo numero. Irregolare, bella di luce e d’ombra. La casa non fingeva – difatti – di essere un luogo sempre felice, sempre accogliente, a posto per le foto d’occasione. Era quello che eravamo noi: in cerca, in transito. Daniela Hamaui, la fondatrice, è giornalista e donna “verticale”, diritta: portò dentro quello che si annunciava come un “femminile”, qualunque cosa la definizione voglia dire, un intero mondo. Di uomini e donne, vecchi e bambini. Storie anche difficili, notizie che non trovavi altrove. Le foto erano l’informazione da cui il resto nasceva.

Ricordo di aver scritto un testo («Mi chiamo Dalia, come un fiore») ipnotizzata dai volti delle ragazze fatte arrivare in Italia dall’Est Europa, schiave sessuali. Nel numero in edicola sabato troverete le immagini scattate da Jeoffrey Guillemard sulle rastreadoras (foto in alto e qui sotto), “le donne che chiedono alla polvere”, nello stato di Sinaloa, Messico. Vanno a cercare i resti dei corpi dei loro cari, i desaparecidos della narcoguerra. È stata fin dal principio e continua a essere anche questo, la casa: una palestra. I più giovani arrivavano pieni di passioni, dai maestri – Renata Pisu, Nadia Fusini, Vittorio Zucconi, Umberto Galimberti – prendevano appunti. Ciascuno trovò una stanza tutta per sé.

Una donna del collettivo Tesoros Perdidos setaccia la terra per trovare parti del cadavere di Juan Carlos, 28 anni, disseppellito lì cinque mesi dopo la sua scomparsa

Foto Jeoffrey Guillemard

In molti momenti, nel corso degli anni, è diventata un rifugio. Un riparo dalle intemperie là fuori, l’unico posto dove continuare a essere se stessi, a scrivere e dubitare liberamente – altrove era impossibile. Un luogo dove chiamarsi per nome, anche. E non c’è bisogno qui di spiegare che chiamarsi per nome è una confidenza che si concede e si ottiene nella condivisione e nella reciprocità, per cui fu “Invece, Concita” la targa sulla porta della mia stanza. Non sarebbe stata possibile e non è esportabile altrove, quella familiarità. Fin dall’inizio i lettori – protagonisti, destinatari del nostro lavoro – presero a scriverci, a volte a mano. Ancora oggi mi capita di incontrare persone che mi fermano per mostrarmi un ritaglio che conservano nel portafogli. Una pagina di quindici, venti anni fa.

Una donna, alla stazione di Bologna, mi disse una volta che la storia della ragazza cinese a cui la famiglia aveva inserito nel corpo centinaia di aghi, da neonata, per ucciderla, e che invece era sopravvissuta era il suo talismano. Quella storia me l’aveva raccontata mio padre, mostrandomi a sua volta il piccolo ritaglio di giornale dove l’aveva letta. “Dovresti raccontarla tu”, mi aveva detto. È tornata indietro nelle mani di una donna che diceva grazie. Nella casa è cresciuta una specie di famiglia, ma di quelle che scegli tu. Potevi incontrare Zygmunt Bauman o parlare con Elasti. O stare in silenzio e in ascolto, anche. Al riparo dai giorni di pioggia, di cattivo o di buon umore, in salute o no. Nel posto dove niente può offenderti, il tuo posto.





Go to Source

Tweet Share Pinterest