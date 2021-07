Quando un Ateneo fa la differenza, agenda 2030 e accordi internazionali: l’Università di Pisa guarda al futuro

Pubblicità

In aula con nuovi strumenti e una didattica innovativa per un Ateneo d’eccellenza sempre più green e proiettato verso il futuro. L’anno accademico 2021/2022 si preannuncia ricco di novità per gli studenti che sceglieranno l’Università di Pisa per i propri studi universitari.

Un ateneo che fa la differenza

L’Università di Pisa è il motore di un vero e proprio polo di eccellenza culturale, che vede accanto all’Università, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna. Una cosa poco nota al di fuori di Pisa è, infatti, che ogni “normalista” e ogni “santannino” è prima di tutto uno studente dell’Ateneo, dove segue i corsi, dà gli esami e consegue la Laurea.

Un Ateneo che partecipa attivamente al cambiamento, assumendo un ruolo sempre più centrale e propositivo, nella convinzione che la capacità di intercettare le esigenze fondamentali che provengono dai mutamenti sociali e progettare il futuro sia il compito principale di una Università al passo con i tempi. A dimostrarlo, un tasso occupazionale e un livello dei salari dei suoi laureati superiori alla media nazionale e la continua ascesa nei principali ranking internazionali, che oggi vedono l’Ateneo pisano nella Top-10 delle Università italiane e tra le prime 300 del mondo [Fonti: QS e del CWUR]. Con un posizionamento ottimo per quanto riguarda la ricerca, dove risulta all’80° posto a livello mondiale e al secondo in Italia dopo l’Università di Padova [Fonte: Round University Ranking (RUR)].

I corsi offerti

L’Università di Pisa offre corsi ad indirizzo scientifico, come Fisica, Informatica, Matematica, Ingegneria informatica, Robotica e Biomedica, Geologia e Geofisica, e ad indirizzo umanistico, come Archeologia, Storia, Filosofia, Italianistica e Linguistica. L’Università affianca ai corsi classici anche proposte innovative: diritto dell’Innovazione per l’impresa e le istituzioni, Management for business and economics, Ingegneria per il design industriale, Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia o Tecnologia e produzione della carta e del cartone.

L’Ateneo pisano ha deciso di investire nel supporto tecnologico per studenti e docenti, permettendo loro di sfruttare al meglio ogni strumento utile alla didattica. Grazie a ciò è possibile quindi collegarsi con docenti esterni, seguire laboratori o workshop e, per gli studenti in ambito medico e veterinario, anche assistere ad interventi, tutto in via telematica. Il fiore all’occhiello dell’Università è il Green data center, una struttura per il calcolo di grandi moli di dati, utilizzata da tutti i laureandi che la necessitano per la redazione della propria tesi.

L’Università pisana è riconosciuta a livello europeo come un Ateneo di eccellenza, come prova anche la grande quantità di progetti di ricerca che si è aggiudicata dal 2017 al 2020: 162, di cui 43 solo nel 2020, per un contributo esterno di 55 milioni di euro.

Un altro punto di forza che l’Università sostiene con decisione è la sua dimensione internazionale. Non solo didattica e laboratori interni, ma una continua connessione con docenti e studenti di tutto il mondo per un flusso di idee in costante evoluzione. Da qui nasce quindi una collaborazione con alcune delle università più importanti al mondo, come il Massachusetts Institute of Technology – Mit e la Stanford University. Con lo scopo di permettere agli studenti di confrontarsi con culture diverse, il programma Erasmus, che conta una media di mille partecipanti ogni anno, dà la possibilità a tutti gli iscritti all’Università di studiare in uno dei tanti atenei con cui l’UniPi collabora. Oltre al programma Erasmus, che comprende mete europee, l’Università ha attivi più di 25 accordi con prestigiosi atenei in tutto il mondo per il rilascio di doppi titoli. Infine, Pisa accoglie ogni anno nel suo Ateneo numerosi studenti di diverse nazionalità, grazie alla proposta di molti corsi in lingua inglese.

Tradizione High-Tech

Forte di una grande tradizione nel campo dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, l’Ateneo pisano, uno dei più antichi e prestigiosi del nostro Paese, ha investito tantissimo per potenziare l’utilizzo delle nuove tecnologie non solo in campo scientifico, ma anche in area umanistica. Questo, trasferendo anche ai suoi studenti le conoscenze necessarie per sfruttarli al meglio, come avviene grazie ai progetti Hands on: strumenti digitali per le Digital Humanities e FIT for IU: fondamenti di tecnologie dell’informazione per informatica umanistica.

Un nuovo modello di didattica, quello sviluppato dall’Università di Pisa, in cui i dispositivi personali digitali dei docenti, degli studenti e le infrastrutture delle aule consentano di produrre e distribuire, sempre più efficacemente, i contenuti didattici e laboratoriali. Il tutto con l’obiettivo finale di migliorare e ampliare l’esperienza formativa de ragazzi. Ad esempio, “ospitando”, con interventi in diretta, docenti esterni anche stranieri; offrendo ulteriori strumenti di sostegno agli studenti con disabilità e potenziando la didattica tramite uso di video-360°, simulazioni, realtà aumentata e virtualizzazione dei laboratori.

Già nell’ultimo anno accademico, ad esempio, questo potenziamento tecnologico ha permesso agli studenti del corso di Storia e tecnica del restauro del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere di assistere, tra gli altri, all’intervento di una restauratrice di manoscritti islamici del Museo di Doha, altrimenti impensabile. E la stessa cosa ha fatto il corso di laurea in Ingegneria edile-Architettura che ha avviato un modello sperimentale di Laboratorio integrato di progettazione architettonica, proponendo workshop ed esercitazioni attraverso le piattaforme telematiche, con il coinvolgimento di docenti da diverse parti del mondo.

Per quanto riguarda i laboratori, esemplare il caso del Dipartimento di Fisica che ha studiato dei kit per i propri studenti della laurea triennale che permettono loro di affiancare alle attività laboratoriali classiche e in presenza anche la possibilità di cimentarsi in un’attività sperimentale in remoto, simulando in questo modo quanto oggi avviene nei grandi laboratori internazionali di ricerca. Allo stesso tempo, grazie ad un innovativo sistema di telecamere mobili e fisse tutti gli studenti – anche nel caso di gruppi numerosi – possono oggi seguire “in prima fila” la attività di laboratorio.

E lo stesso accade in campo medico e veterinario dove i ragazzi possono così più facilmente assistere “da vicino” agli interventi: un momento fondamentale di formazione prima di poterli eseguire in prima persona. L’Università di Pisa, inoltre, sta digitalizzando alcuni dei suoi reperti ossei e anatomici e i campioni istologici così da renderli disponibili anche a casa – e non solo a lezione – agli studenti delle discipline interessante (paleontologia, medicina ecc.).

Tutti i laureandi che devono fare lavori di tesi che richiedono di trattare grandi moli di dati, inoltre, possono avvantaggiarsi della potenza di calcolo del Green Data Center di Ateneo, un fiore all’occhiello dell’Università di Pisa. Collocato a San Piero a Grado (Pisa), è una struttura per il calcolo ad alte prestazioni di nuova generazione, che permette di supportare sia alcune attività laboratoriali sia molte attività di ricerca legate a progetti nazionali ed europei, nonché i principali servizi dell’Amministrazione Centrale. Per queste sue caratteristiche il Green Data Center di Ateneo è stato incluso dall’AgID tra i 27 data center italiani di Classe A, dei 1252 data center censiti.

In vista dell’entrata nel mondo del lavoro per le migliaia di studenti che ogni anno completano il loro percorso di studi, l’Università ha deciso di investire nel Contamination Lab-Clab, un progetto in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Imt-Scuola Alti Studi di Lucca. Il Clab ha l’obbiettivo di formare studenti e ricercatori alla cultura imprenditoriale e permette a tutti coloro che propongono idee innovative di creare la propria impresa con l’aiuto di esperti.

L’Università di Pisa è impegnata anche nel campo della sostenibilità, sensibilizzando costantemente i ricercatori all’approccio alla “Responsible Research and Innovation (Rri)” e avviando il corso “L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile”, aperto a tutti gli studenti, con l’intenzione di insegnare loro il concetto di sviluppo sostenibile, come articolato nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Inoltre, nel nuovo anno accademico partirà il master in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico.

Infine, per agevolare gli studenti che vogliono iscriversi all’Università di Pisa, è stato approvato un nuovo regolamento delle tasse studentesche. Le novità comprendono l’innalzamento della “No tax area” fino a 26.000 euro di Isee, l’eliminazione del contributo minimo per gli studenti inattivi e l’introduzione di nuove figure di esonero parziale e totale per gli studenti con invalidità tra il 45 e il 65%. Sono previste agevolazioni anche per gli studenti laureati in altri atenei che scelgono l’Università di Pisa per la magistrale, i fuori corso da oltre 4 anni e gli studenti ultracinquantenni.





