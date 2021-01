Quest’anno il Bollo Auto costa meno

Pubblicità

26 gennaio 2021

(Roma 26 gennaio 2021) – La tassa automobilistica è più leggera grazie al piano Cashback e la possibilità di pagare con carta di credito e debito presso le Agenzie di Pratiche Auto che utilizzano le soluzioni del Gruppo Sermetra.

La tassa auto quest’anno peserà meno sulle tasche degli automobilisti grazie al progetto Cashback e alla piattaforma sviluppata dal Gruppo societario controllato da Sermetra Holding, principale system integrator per le aziende che erogano servizi all’automotive.

Italia Cashless è il piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Attraverso Cashback 10% viene rimborsato il 10% delle transazioni effettuate con carte di credito, carte di debito, prepagate e app di pagamento (rimborso massimo 15€ per transazione).

L’iniziativa potrà essere fruita dai cittadini non solo per i beni di consumo ma anche per le pratiche automobilistiche come il bollo, che proprio tra gennaio e febbraio vede milioni di cittadini alle prese con la tassa di proprietà dei propri veicoli. Il Gruppo Sermetra ha sviluppato una piattaforma per i pagamenti PagoPA attraverso la quale le agenzie di pratiche automobilistiche possono far pagare le tasse automobilistiche con il POS Sermetra Net, vera e propria infrastruttura fisica del sistema. Il Gruppo ha una partnership consolidata con il primario istituto di pagamento PayTipper (Gruppo Enel X) e gestisce ogni anno il 10% delle transazioni PagoPA del Paese.

I cittadini che pagheranno la tassa auto presso una delle 2000 agenzie che utilizza il sistema, potranno quindi aderire in automatico al progetto Cashback 10% e veder così rimborsato il 10% della transazione effettuata con carta di credito e debito (fino ad un massimo di 15€ per operazione).

Bollo Auto e non solo, perché l’iniziativa Cashback 10% si applica anche alle altre pratiche automobilistiche, nonché pagamenti di Bollettini postali e Avvisi PagoPA, tutti servizi disponibili nelle agenzie che utilizzano la piattaforma del Gruppo Sermetra. Presso queste Agenzie di Pratiche Auto il cittadino ottiene, inoltre, un approccio consulenziale, può controllare i pagamenti pregressi e, in molte Regioni, ricevere assistenza e può sanare eventuali anomalie presenti negli archivi regionali.

Il Gruppo Sermetra Holding è il principale “system integrator” per aziende che erogano servizi all’automotive, ad oggi 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di pratiche auto, 400 autoscuole, e 300 intermediari assicurativi. Il Gruppo è leader nello sviluppo di soluzioni di pagamento e di piattaforme digitali.

