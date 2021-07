Ragazzi da immunizzare ma i genitori frenano. I pediatri: sbagliato rinviare

Pubblicità

Roma. «Sono pochi, pochissimi. Ed è un gran guaio. Ma noi pediatri ci stiamo spendendo con tutte le forze per convincere questi genitori attendisti. Perché i ragazzini sono un grosso serbatoio per la circolazione del virus e delle sue varianti e vanno vaccinati subito. Ora. Non dopo l’estate».

Annamaria Staiano, direttrice di Pediatra generale all’Azienda ospedaliera universitaria federiciana di Napoli e neopresidente della Società italiana di pediatria, consulta i numeri aggiornati delle vaccinazioni nella fascia più giovane della popolazione italiana, quella tra i 12 e i 19 anni: 727.000 con una dose (il 15% su una platea di oltre 4,5 milioni di persone) e 127.000 con doppia dose ( il 2,7 %). «Ma di questi — spiega — l’80 per cento sono giovani tra i 16 e i 19 anni che stanno aderendo in modo entusiasta alla campagna vaccinale. Sono i maturandi, i non ancora maggiorenni ma già abbastanza grandi per volersi conquistare un lasciapassare per vacanze in sicurezza, a dire ai genitori esitanti che loro vogliono fare il vaccino. Sotto i 16 anni invece possiamo dire che i vaccinati con una dose non arrivano a 150.000, troppo pochi».

Già, i genitori esitanti. È questo il termine che fotografa perfettamente l’atteggiamento della maggior parte delle famiglie italiane che, nonostante l’apertura delle prenotazioni anche per i dodicenni, preferiscono aspettare. Tanto che alcune Asl, ad esempio, a Roma hanno avviato una vera e propria indagine conoscitiva «sull’esitanza vaccinale tra i genitori degli studenti» inviando alle scuole un lungo questionario da diffondere alle famiglie per capire il perché di questa riluttanza a rispondere alla campagna del governo. Riluttanza che, oltre a rischiare di fare da volano alla variante Delta, potrebbe seriamente compromettere la riapertura in presenza delle scuole a settembre.

Ma cosa temono i genitori per i loro figli più piccoli? Possibili reazioni avverse pericolose, la mancanza di studi su grandi numeri, i tempi troppo rapidi della sperimentazione per i farmaci sui più piccoli? Sicuramente la segnalazione di alcuni episodi di miocardite in questa fascia d’età (ancora nessuno in Italia) a cui — vale ricordarlo — si somministrano solo vaccini a mRna (dunque Pfizer e in misura molto ridotta Moderna) ha destato una certa apprensione. Da qui la decisione del ministero della Salute di consigliare la somministrazione dei vaccini ai più piccoli preferibilmente negli studi dei pediatri per un’interlocuzione più diretta e rassicurante con le famiglie anche se molte Regioni hanno deciso intanto di partire con Open day dedicati o con somministrazioni negli hub.

«Intanto sgombriamo subito il campo dalla malainformazione — dice Annamaria Staiano — Studi molto accreditati hanno confermato che i vaccini sono assolutamente sicuri anche per i più piccoli, dai 12 anni in su. E non è stato dimostrato alcun nesso di causa-effetto con questi rari episodi di miocarditi che si sono verificati in ragazzi più grandi (dai 17 anni in su) e che comunque sono lievi e regrediscono in fretta. Per non parlare di quelli che temono che i vaccini a mRna possano modificare il Dna. Tutte fandonie».

Certo è che l’esitazione tra i genitori dei più piccoli è trasversale e diffusa in tutte le Regioni. «Non si tratta affatto di no vax — spiega la presidente della Società italiana di pediatria — Nella grandissima maggioranza sono padri e madri regolarmente vaccinati che però per i loro figli più piccoli hanno mille dubbi e preferiscono aspettare il rientro dalle vacanze. Ci chiedono informazioni ma poi se ne vanno ritenendo che il rischio per i ragazzini di contrarre la malattia (tantomeno in forma grave) in questo momento di contagi così bassi è davvero minimo e dunque il rapporto rischi-benefici secondo loro non vale la candela. Capiscono però che per la ripresa della scuola è importante che gli studenti siano vaccinati ma rimandano, magari programmano l’appuntamento per fine agosto, primi di settembre. E sbagliano. Innanzitutto perché è dimostrato come per la variante Delta sia fondamentale essere del tutto vaccinati e se non si comincia ora non ci sono i tempi e poi perché comunque c’è ancora una grossa fetta di popolazione adulta non immunizzata e questi ragazzini possono tramutarsi in un formidabile serbatoio di contagi».

Da qui il grande lavoro di persuasione che ogni giorno i pediatri italiani fanno nei loro studi professionali, ma anche un appello in vista del nuovo anno scolastico: «Non c’è solo il Covid. I ragazzi in questo anno e mezzo di pandemia hanno pagato un prezzo altissimo a livello psicofisico, in termini di isolamento, di difficoltà nelle relazioni sociali. Non possiamo permetterci un altro anno in Dad. Per la salute dei nostri ragazzi e di tutti portiamoli subito a vaccinare».

