Raggi, dall’anfiteatro ‘francese’ alla funivia “smontabile”. Un mandato sul filo della gaffe social (e non) continua

In principio fu una piazza stracolma di persone, con le mani al cielo e sopra la scritta coRAGGIo e il simbolo del M5s. Era la foto di copertina della pagina Fb della sindaca Virginia Raggi, fresca di vittoria nel 2016, utilizzata per inaugurare la nuova stagione politica romana.

È diventata la prima di una lunga serie di gaffe social targate 5s. Sì perché la foto non era stata scattata a una manifestazione dei pentastellati in sostegno della candidata sindaca, ma a un concerto di musica elettronica.

Virgina Raggi scambia l’arena di Nimes per il Colosseo in un post: meme e battute su Twitter

E il fotografo (insieme a tanti romani) se ne accorse: “Questa è la mia foto a un concerto di David Guetta in Romania, non un comizio politico”. Un ottimo inizio per la sindaca che con gli anni è diventata la regina incontrastata dei like su Facebook. Ma anche delle gaffe.

Negli ultimi tempi le hanno fatto compagnia il vicesindaco e assessore alla Mobilità Pietro Calabrese, il consigliere Carlo Maria Chiossi, ma soprattutto Paolo Ferrara che da quando è diventato un fedelissimo della sindaca ha voluto provare a eguagliarla in quanto a scivoloni social.

Solo che di lavoro da fare ce n’è parecchio per raggiungere i risultati della prima cittadina (e del suo staff): sempre nel 2016 se ne andò Settimio Piattelli, uno degli ultimi testimoni della Shoah e membro della comunità ebraica di Roma. Dopo il mancato omaggio ecco che finalmente appare il Tweet di Raggi e il post di Roma Capitale. Tutto risolto? Neanche per sogno perché nella foto pubblicata non c’è Piattelli, ma lo psichiatra e politico Adriano Ossicini, all’epoca ancora in vita.

Poi vennero i compleanni: quello più importante, quello della fondazione di Roma. Il primo che Raggi festeggiava con la fascia tricolore indosso. “Happy 2.700th Birthday Rome. #NataleDiRoma”, scriveva Raggi su Twitter il 21 aprile 2017. C’era tutto: anche la foto sulle scale dell’Altare della patria. Mancavano solo 70 anni di storia perché Roma ne compiva 2.770. Due anni dopo non andò meglio. Lo scatto scelto per celebrare il Natale di Roma era del fotografo Samuel Chan che gentilmente commentò: “Ciao. Questa foto è mia. Potete per favore aggiungere i crediti o rimuovere il post?”.

Nella lunga sfilza di gaffe sui social va menzionato il selfie di Raggi che guarda sognante la pineta di Castel Fusano in fiamme. Nacquero hashtag su Twitter esilaranti come #Raggi guarda cose in cui la sindaca osservava impassibile la nave Costa Concordia ribaltata o il Titanic affondare.

Roma, clamoroso errore di Virginia Raggi: pubblica video della Ryder Cup, ma sbaglia Colosseo

L’ultimo inciampo è di due giorni fa: sulla pagina Fb della sindaca appare un video per pubblicizzare la Ryder Cup che, ci tiene a precisare il Comune, “si svolgerà a Roma nel 2023”. Peccato che la gara di golf sarà a Guidonia e nel video passano le immagini non del Colosseo ma dell’Arena di Nimes in Francia.

Anche la corte della regina dei social si sta impegnando: se la sindaca se ne uscì scrivendo in commento su Fb che “la funivia Casalotti Battistini se non serve si può smontare e rimontare da un’altra parte”, il vicesindaco Calabrese per non essere da meno voleva “portare i bus sotto casa di Carlo Calenda”.

In tanti su Facebook fecero notare all’assessore che quel modo minaccioso di fare non si addiceva a chi ricopre un ruolo istituzionale, ma le scuse non sono mai arrivate. Invece è stato costretto al passo indietro il consigliere Carlo Maria Chiossi che ha postato la foto di un bambino in sovrappeso paragonandolo anche lui a Calenda candidato sindaco di Roma.

Solo che in questo caso dalla gaffe all’accusa di aver commesso un reato come il body shaming il passo è stato breve perché Calenda è inorridito di fronte all’uso di una foto di un bambino di cui si prende il giro il corpo e ha promesso di denunciare Chiossi.

Roma, il consigliere 5s ritocca il tombino con Photoshop: “Lavori fatti bene”. La rete impazzisce: “Ci poteva mettere i fiori” di Marina de Ghantuz Cubbe 29 Marzo 2021

Infine, non può non essere menzionato il tombino ritoccato che ha reso celebre un altro consigliere, Paolo Ferrara. Non contento dei post in cui ha paragonato Raggi a Michelangelo e annunciato che la sindaca ha fatto “più strade degli antiche romani”, Ferrara ha voluto anche lui dare una mano con la manutenzione delle strade. Prendendo la foto di un tombino pieno di asfalto e otturato dal fogliame e pubblicandone un’altra dello stesso tombino rimesso a nuovo. Con Photoshop.

Insomma, 5 anni vissuti pericolosamente sui social, croce e delizia del Movimento.Tanto che anche Osho (bonariamente) sfotte la sindaca postando una foto di lei con Totti. “Quando me ricapita di farmi fotografa’ con Castellitto”, riferendosi alla serie su Sky dedicata all’ex capitano della Roma interpretato da Pietro Castellitto”. Sipario. Fino al prossimo sfondone





