Rai, la Vigilanza vota sì a Marinella Soldi presidente

Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha infatti ratificato la decisione che era stata presa nei giorni scorsi dal Cda di Viale Mazzini. Per la ratifica servivano, in maniera vincolante, i due terzi della Commissione. Servivano quindi 27 voti su 40. Hanno votato a favore 29 commissari, 5 no e 3 hanno scelto la scheda bianca. Altri tre commissari erano assenti.

Rai, il cda nomina Fuortes e Soldi. Centrodestra in tilt, e dal Pd Romano: “Meloni sbaglia ma la presidenza va condivisa” 16 Luglio 2021

Due dei tre assenti sono i commissari di Fratelli d’Italia, a conferma del clima di tensione nel centrodestra dopo che l’ uomo della Meloni è stato escluso dal nuovo Cda Rai. Prima del voto, il meloniano Federico Mollicone ha chiesto che si procedesse a un giro di dichiarazioni di voto ma il presidente della commissione, Alberto Barachini, ha fatto notare che in queste circostanze di ratifica non è previsto.

Nomine Rai, il Cda dice sì a Soldi presidente. Il Pd ora teme l’opa leghista sui tg di Giovanna Vitale 16 Luglio 2021

Fratelli d’Italia “non ha partecipato volutamente alla votazione perché la riteniamo una brutta pagina della democrazia parlamentare in quanto per la prima l”opposizione è fuori dal Cda Rai, cosa mai avvenuta in epoca repubblicana”, dice alla fine della votazione Mollicone All’inizio della votazione, spiega ho protestato per il fatto che non ci fossero dichiarazioni di voto. “Al di là della prassi, visto lo strappo che c’è stato, il presidente avrebbe potuto concedere un giro di dichiarazioni prima di votare”, sottolinea.