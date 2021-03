Rapporto Ispi sull’Ue, Letta: “Io, sovranista europeo, spero Lega in Ppe”. Salvini replica: “No patenti di democrazia”

“Mi dichiaro anche io sovranista, ma sovranista europeo. L’unico modo per noi per giocarsela con le superpotenze”. E poi: l’evoluzione dei 5 stelle “sta portando gli eurodeputati” su posizioni europeiste e se quella della Lega portasse il partito di Matteo Salvini” ad avvicinarsi al Ppe, io sarei contento. Non entro nel merito della conversione a U” della Lega verso l’europeismo con il sostegno al governo di Mario Draghi, ma, se accadesse questo avvicinamento, per “l’Italia sarebbe una notizia positiva”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, collegato online durante la presentazione del Rapporto Annuale dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) intitolato Il mondo al tempo del Covid: l’ora dell’Europa?

Letta: “Io sovranista europeo, contento se Lega si avvicinasse a Ppe”. Salvini: “Nessuno può dare patenti di democrazia”

La replica arriva in diretta. Intervenendo infatti alla presentazione via streaming e rivolgendosi al leader dem, Salvini risponde: “Letta si dice contento di avere al

tavolo Matteo Salvini con l’etichetta di ‘sovranista’. Io saluto Letta con l’etichetta ‘europeista’, ma se ci leviamo le etichette dalla giacca dico che magari qualcosa la costruiamo. Se si devono dare patenti di democrazia – prosegue il numero uno della Lega – non si fa un buon servizio. L’Europa si fonda sulla libertà, non sulle scelte etiche e morali, perché questo sarebbe problematico. Noi non chiediamo a nessuno di fare il mea culpa, ma non si può far finta che nulla sia accaduto, che gli errori non ci siano stati”. Prosegue Salvini: “Se la pandemia insegna a concentrarsi su grandi temi è un passo avanti, possono andare insieme il sovranismo e l’europeismo, coniugati dal pragmatismo alla Draghi”.

Alla tavola rotonda online, collegati anche la senatrice Emma Bonino, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e il presidente dell’Ispi Giampiero Massolo.