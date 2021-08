Rave di Valentano, Salvini attacca Lamorgese: “Inadeguata, bisognava intervenire prima”

ROMA – A sgombero del rave di Valentano in corso, nella prima mattinata di oggi, il leader della Lega Matteo Salvini – ospite a Morning News su Canale 5 – attacca la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e non perde l’occasione di rilanciare sui profughi dell’Afghanistan e sul rischio terrorismo. “Il rave andava fermato prima. Mi sembra che chi occupa il ministero dell’Interno in questo momento non sia adeguato. Quando arrivano ottomila persone con i tir, non puoi mandare l’esercito, devi intercettare prima. Abbiamo dei servizi di intelligence, polizia di frontiera, servizi informativi. Altrimenti è tardi”.

E rincara la dose: “Lamorgese dovrebbe dimettersi? Dovrebbe spiegare agli italiani che le pagano lo sipendio cosa sta facendo….” Il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti aveva peraltro assicurato che la ministra “stava rispettando gli impegni presi” E ha aggiunto: “Ringrazio Lamorgese”.