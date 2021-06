Razzismo, Lukaku: “Russia in piedi? Qualcuno si è scusato con me”

Pubblicità

Dopo le polemiche, anche la Turchia di Erdogan si è inginocchiata prima della partita contro il Galles. E della lotta al razzismo, ribadita dal gesto dei giocatori dell’Europeo, è tornato a parlare Romelu Lukaku, centravanti del Belgio. “Io non mi inginocchio soltanto in segno di solidarietà verso la campagna #BlackLivesMatter. Io sono contro ogni tipo di discriminazione, come quelle di genere sessuale o di altro tipo. Bisogna rispettare tutti, per me è la cosa più importante”. La Russia, prima del match contro i belgi, non si è inginocchiata. “Non ho guardato a cosa hanno fatto gli altri, anche se poi con me qualche giocatore russo si è scusato”.

L’attaccante, prima della sfida alla Danimarca, ha speso parole per il compagno di squadra all’Inter, Christian Eriksen, ancora in ospedale dopo un malore accusato in campo. “Certo che mi dispiace che non sia in campo, ma l’importante è che stia bene. Se ne abbiamo parlato tra di noi? Sì, e anche di Kjaer e di ciò che ha fatto, per sottolineare che è un bene avere nozioni di un certo tipo, per poter intervenire se accade qualcosa”.

Per la Danimarca e per Lukaku tornare in campo sarà una sensazione particolare. “Non abbiamo bisogno di un mental coach, perché mentalmente siamo forti a sufficienza e abbiamo esperienza di partite ad alto livello. Non dobbiamo preoccuparci, anche se sarà un test duro perché i danesi saranno motivati dopo quello che è successo. Quanto a me, dopo aver vinto il mio primo titolo, ho ancora più fiducia e cerco di segnare il maggior numero di gol possibili. Sento che adesso per me è un po’ più facile trovare la soluzione giusta per segnare”.





