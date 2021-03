Rc auto, per le compagnie il vecchio modello è da pensionare: “Il bonus-malus non funziona più”

Pubblicità

Il meccanismo del bonus malus nell’assicurazione auto non è un dogma, può essere rivisto e migliorato. La presidente di Ania (l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici) Maria Bianca Farina l’ha sostenuto in un’audizione alla commissione Finanze della Camera. Secondo Farina, che esprime il punto di vista delle maggiori imprese del settore, il sistema dell’rc auto in Italia ha fatto notevoli passi in avanti negli ultimi anni, ma restano sul campo problemi endemici. E il sistema delle classi di merito, con l’84% dei clienti che nel 2019 erano in quella più alta “non svolge più la propria funzione educativa e premiante dei comportamenti virtuosi”. Mettere mano al meccanismo delle classi sarebbe una vera rivoluzione per il settore.

Nella sua audizione Farina ha anzitutto dato un parere sulla proposta di legge Alemanno (M5s) (della quale avevamo parlato su Repubblica), promuovendola sono in parte. L’articolo più controverso di quella proposta, cioè il meccanismo delle recensioni in base alle quali si sarebbe formata una classifica delle compagnie assicurative più virtuose è stata, in sostanza, bocciata da Ania perché “creerebbe maggiori inevitabili costi nella gestione del cliente senza aggiungere particolare valore rispetto a quanto già disponibile”.

La seconda proposta, quella di un contratto di base senza garanzie accessorie che renda più facile il confronto, è stata invece superata dagli eventi. La stessa Farina ha ricordato che in gennaio è stato finalmente approvato il decreto che rende operativo il contratto base da fine aprile 2021. Ogni compagnia dovrà presentare un prospetto con tutte le voci che compongono il premio annuale, scomposte in modo tale da far capire al cliente qual è il costo fisso, quali le tasse e quali le garanzie accessorie.

Farina ha fatto però sapere ai deputati di condividere “pienamente” l’articolo della legge che propone di combattere l’evasione assicurativa incrociando i dati di Ania (che conosce tutte le targhe assicurate) con quelli del Pra, che conosce tutte le auto immatricolate e circolanti nel Paese. Un fenomeno tutt’altro che residuale: secondo Ania sono 2,6 milioni i veicoli che girano per le nostre strade senza assicurazione (con tassi che al Sud sfiorano il 10%), per un mancato incasso di circa un miliardo di euro.

Ma che fare, in concreto, per risolvere il problema? Ania propone di assegnare al ministero dell’Interno il coordinamento delle azioni e di usare un archivio che incroci e colleghi tutte le informazioni presenti tra Pra, ministero dei Trasporti e compagnie assicurative. In sostanza, l’associazione sposa in pieno la proposta della deputata pentastellata.

Nel frattempo, continua Farina, bisogna potenziare i controlli. Ad esempio utilizzando i dispositivi automatici Telepass, autovelox e le telecamere delle zone a traffico limitato per catturare le targhe e verificare che siano state assicurate. I dati dimostrano che senza tecnologia è come svuotare il mare con un cucchiaio: nel 2020 oltre 1,7 milioni di controlli hanno portato a scoprire 32.000 auto non assicurate, su un totale di oltre due milioni e mezzo che circolano impunite.

Ed è proprio a margine di questo parere che Maria Bianca Farina ha ricordato ai deputati che, per rendere più efficiente ed economica l’rc auto, bisogna proseguire sulla strada delle riforme. Dal 2012 al 2020 il premio medio è diminuito del 32% e si è ridotta, di conseguenza, la forbice con il resto d’Europa. Ma i problemi restano molti:

I costi di risarcimento per i sinistri mortali, dice Farina, sono più alti rispetto al resto d’Europa e proprio questi determinano “il 40% circa del divario di prezzo”. Non a caso è allo studio un decreto taglia-risarcimenti che ha già scatenato le proteste di alcune associazioni di consumatori;

resta il problema della maggiore incidenza di sinistri mortali (+16%) e lesioni (+15%) per chilometro di guida rispetto ai principali Paesi Ue. Questione che tocca da vicino la sicurezza stradale;

altro problema endemico resta quello delle frodi sul totale dei sinistri. In Italia l’incidenza è doppia (8% rispetto al 4%) se paragonata agli altri Stati Ue;

c’è poi il tema del bonus-malus, già accennato a inizio articolo: secondo la presidente di Ania se quasi tutti sono in prima classe, ma il numero di sinistri rimane alto, c’è qualcosa che non va. Al Parlamento il compito di intervenire.





