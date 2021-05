Real Madrid, Zidane apre il mercato: “Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti”

MADRID – “Il mio futuro? Questa è una domanda molto noiosa, mancano due partite e non so cosa succederà. Può succedere di tutto, e io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui devi andare via per il bene di tutti”. Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Athletic Bilbao, decisiva nello sprint con Real, Atletico Madrid e Barcellona per il titolo della Liga, Zinedine Zidane sembra chiudere il suo ciclo madrileo. Aprendone un altro di mercato, che non può non interessare altri club Juve compresa. “Ho ancora la stessa voglia di quando mi sono seduto per la prima volta sulla panchina del Real Madrid” ha spiegato Zizou. “Non so cosa succederà fra due o tre anni e per questo mi godo ogni momento in questo club”.

Il fattore Zidane sul Real Madrid, come Jordan con i Bulls di Paolo Condò 15 Aprile 2021

“Combattere per novanta minuti”

Sulla partita il tecnico delle ‘merengue’ dice che “cercheremo di entrare in campo per fare bene e combattere per 90 minuti. Il nostro atteggiamento non deve cambiare anche se sappiamo che non dipende solo da noi. Non possiamo controllare cosa succede sugli altri campi, quindi l’importante sarà conquistare tre punti contro un ottimo avversario come l’Athletic”.