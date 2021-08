‘Reazione a catena’, Marco Liorni difende Sraa Vanni dopo gli attacchi omofobi

Pubblicità

Sara “fa bene a querelare. Chi insulta ne risponde e apre il portafoglio (sperando che apra anche la testa). Semplice”. È lapidario il commento di Marco Liorni, conduttore di Reazione a catena, il game show del preserale di Rai 1, all’annuncio della concorrente Sara Vanni: la campionessa – insegnante, podcaster, cantautrice e oggi componente della squadra de Le Sibille – ha raccontato di essere stata vittima di minacce e insulti omofobi, da qui la decisione di agire per vie legali.

“A causa delle minacce ricevute nei miei confronti, della mia famiglia e dei miei amici ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social #reazioneacatena che, ricordiamo, è un gioco e quello doveva restare. Grazie a tutt* per il supporto”, aveva detto Sara Vanni attraverso il suo profilo Twitter.

“In tutto questo sono stata insultata e minacciata anche per il mio orientamento sessuale. Se la legge Zan fosse stata approvata, avrebbe costituito un’aggravante”, ha aggiunto la giovane concorrente che, da quando è iniziata la sua avventura televisiva, il 12 agosto scorso, è già stata più volte oggetto di attacchi e pesanti prese in giro, ai quali ha risposto con ironia: “Sono Sara de ‘Le Sibille’, praticamente la più odiata dal web – ha scritto in un post – . Vi amo tutt*, i vostri meme e tweet mi spezzano. Mi dispiace che la mia vitalità sia confusa con saccenza, ma se volete conoscerci meglio siamo qui”.

A causa delle minacce ricevute nei miei confronti, della mia famiglia e dei miei amici ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social #reazioneacatena che, ricordiamo, è un gioco e quello doveva restare. Grazie a tutt* per il supporto — Sara Vanni (she/her) (@sara26ele) August 19, 2021

Poi, nel replicare all’ennesima immagine virale ha fatto coming out (ha pubblicato una sua foto con la didascalia “Io che non sono etero”), sono arrivati i messaggi offensivi e minatori. E a quel punto è scattata la querela. Una decisione che ha ricevuto il sostegno e l’appoggio di molti telespettatori e del sindaco di Diamante, in provincia di Cosenza, Ernesto Magorno.

“Le minacce e le offese rivolte dagli haters a Sara Vanni sono un segno inammissibile di intolleranza e inciviltà che tutta la comunità di Diamante condanna”, ha detto il primo cittadino esprimendo la propria solidarietà alla sua concittadina e ai suoi famigliari.

“A nome di tutta la città – ha aggiunto Magorno – vorremmo dirle che la incoraggiamo ad andare avanti e che siamo orgogliosi di lei, non solo per la bravura che sta dimostrando in televisione, ma anche e soprattutto per il coraggio e la determinazione che sta dimostrando nel suo percorso di vita”.





