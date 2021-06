Recovery Fund, a luglio i primi 25 miliardi. Tempo fino al 2026 per spendere tutte le risorse

Pubblicità

MILANO – Si partirà con un maxi acconto da circa 25 miliardi di euro. Vale infatti il 13% delle risorse complessive previste per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la prima tranche di esborsi previsti nella tabella di marcia per l’erogazione dei fondi europei. Un primo maxi finanziamento che, secondo quanto previsto dal regolamento che ha istituito il Resilience and Resistence facility, arriverà dopo i due mesi necessari alla Commissione per validare i singoli Pnrr nazionali e – in caso di semaforo verde – dopo il via libera del Consiglio dell’Unione Europea, cioè l’organo che rappresenta i singoli Paesi.

Un maxi acconto come detto perché a differenza delle risorse successive i fondi non verranno erogati su quanto concretamente avviato ma soltanto sulla base dei piani stilati dai singoli Paesi e consegnati a Bruxelles entro il 30 aprile scorso. Dopo il primo versamento il meccanisimo cambierà: prevede infatti e i successivi esborsi saranno autorizzati mano a mano dalla Commissione e dal Consiglio in funzione di come i fondi già erogati verranno utilizzati e sulla base degli obiettivi raggiunti. Non più un finanziamento “al buio” quindi, ma una puntuale concessione di risorse soltanto sulla base di quanto effettivamente già fatto.

La pioggia di risorse europee arriverà quindi massiccia e in arco temporale molto stretto. Il regolamento indica chiaramente che il 70% delle risorse a fondo perduto deve essere impegnato giuridicamente entro il 2022 e il restante 30% entro fine 2023. Considerato che il Pnrr prevede 68,9 miliardi a fondo perduto, vuol dire che olrre 48 miliardi dovranno essere appostati già entro la fine del prossimo anno e i restanti 21 entro l’anno successivo. Quanto alla spesa vera e propria il nostro Paese avrà cinque anni di tempo: tutte le spese dovranno essere sostenute infattu non oltre il 31 dicembre 2026.

Il freno di emergenza dei Paesi

L’erogazione dei fondi però resta come detto subordinata alla vigilanza dei singoli Paesi che in casi estremi possono fermare l’erogazione delle risorse. Si tratta del cosiddetto “backstop” accordato ai Paesi definiti frugali nell’ambito della trattativa che ha portato alla nascita del Recovery. Di base il regolamento prevedeche la Commissione chiedea al Comitato economico e finanziario un parere sul conseguimento degli obiettivi dei singoli Paesi, che a sua volta avrà quattro settimane di tempo dalla ricezione di una valutazione preliminare della Commissione per esprimere il proprio parere. Allo stesso tempo però lascia la libertà ai Paesi di attivare il “freno di emergenza”. L’articolo 52 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza sottolinea che “qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi scostamenti dal conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, essi possono chiedere che il Presidente del Consiglio europeo rinvii la questione al successivo Consiglio europeo”.

