Recovery fund, via libera del Parlamento europeo. Anche la Lega vota a favore

MILANO – La svolta pro-Draghi di Matteo Salvini si misura subito in Europa, dove il Carroccio cambia direzione e approva il disegno comunitario del Recovery plan. Il Parlamento europeo ha infatti dato il suo via libera al cuore del Recovery plan e per il commissario europero all’Economia, Paolo Gentiloni, si tratta di “un passo storico” che “avvvicina” l’entrata in vigore del piano di rilancio del Vecchio continente fuori dalle secche del Covid. Per l’Italia, oltre che avvicinare la bellezza di 209 miliardi di euro da destinare alla ripartenza, il voto ha anche un carico politico: dopo la svolta sul supporto a Mario Draghi in casa, la Lega ha votato a favore dell’Europa anche nel Parlamento comunitario e i suoi 28 rapresentanti hanno dato un “sì” compatto al Recovery.

Il Carroccio spacca il fronte sovranista

La mossa leghista era stata chiarita fin da ieri: “Preso atto dell’impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell’austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l’utilizzo dei fondi del Recovery, prendiamo l’occasione per riportare l’Italia protagonista”, hanno messo nero su bianco gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione al Parlamento Europeo, annunciando il voto favorevole al Recovery “per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare”. La Lega si è così allineata a Pd, M5S, Forza Italia e Italia Viva, che hanno confermato il loro assenso al meccanismo di governance del Recovery, rompendo con Fratelli d’Italia, che ha scelto invece l’astensione, e con gli altri colleghi sovranisti: silenzio da Le Pen (astenuti), aperta frattura con i tedeschi di AdF (contrari).

Il voto a larga maggioranza: le tappe

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza per aiutare i paesi Ue a far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 è stato approvato dall’Europarlamento in via definitiva martedì sera, con 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni, con i risultati della votazione annunciati mercoledì mattina.

Si tratta del regolamento su obiettivi, finanziamento e regole di accesso al dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, Rrf): 672,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti saranno messi a disposizione per finanziare misure nazionali intese ad alleviare le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Il dispositivo potrà finanziare anche dei progetti collegati, iniziati dal 1° febbraio 2020. I finanziamenti saranno disponibili per tre anni e i governi dell’Ue possono richiedere fino al 13% di prefinanziamento per i loro piani di ripresa e resilienza. Una volta che anche il Consiglio avrà approvato formalmente il regolamento, questo entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue.

Gentiloni: “Un passo storico”

Un “passo storico” una “opportunità unica da cogliere per cambiare le nostre economie per il bene di tutti i cittadini europei”: così il commissario Ue per l’economia Paolo Gentiloni ha commentato l’approvazione del Recovery e Resilience Facility (Rrf) da parte dell’Europarlamento. Il via libera dal Parlamento, spiega il commissario in una nota, è un altro passo verso l’entrata in vigore del Rrf a metà mese. “Abbiamo fatto qualcosa di impensabile solo un anno fa: la creazione di uno strumento fondato sul debito comune per raggiungere obiettivi condivisi”. “Per diversi mesi – aggiunge Gentiloni – la Commissione ha lavorato intensamente con i governi per la stesura dei loro piani nazionali. Ora bisogna intensificare i nostri sforzi per essere sicuri di cogliere questa opportunità unica per cambiare le nostre economie per il bene di tutti i cittadini europei”





