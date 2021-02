Recovery plan, von der Leyen: “Non solo riforme, arrivano anche gli investimenti”

Pubblicità

MILANO – Con il Next Generation Eu, “quello che è diverso è che con le riforme arrivano anche gli investimenti” e al momento “abbiamo 19 Stati membri che stanno scambiando informazioni” con la Commissione europea in merito ai piani nazionali “ma stiamo parlando di un lavoro enorme con soldi che valgono quota di Pil a due cifre per molti Stati membri”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre rispondeva a una domanda sui vaccini nel corso di un conferenza stampa congiunta con David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e il presidente di turno del Consiglio Ue, Antonio Costa.

Dai presidenti è arrivato un appello agli Stati membri: devono ratificare il prima possibile la decisione sulle risorse proprie che darà il via libera al Next Generation Eu, affinché i fondi del Recovery possano arrivare già all’inizio dell’estate. Un passaggio necessario, dopo la firma del regolamento sul Recovery fund. Con von der Leyen, Sassoli e Costa auspicano una ratifica entro fine marzo, in modo che i piani nazionali possano arrivare a Bruxelles entro fine aprile.

Commentando la firma del regolamento della Recovery and Resilience Facilty, von der Leyen ha parlato di “un momento storico”. Next Generation Eu “è più dei soldi. E’ un fortissimo messaggio di solidarietà e di fiducia nell’Unione Europea. Unire le forze, consentire alla Commissione di raccogliere capitali sui mercati e di investirli in Europa è un atto di saggezza comune e un atto di piena fiducia nell’Ue”, ha detto. “Ora – continua von der Leyen – è tempo di mantenere le promesse: tutti e tre, Commissione, Parlamento e Consiglio, chiediamo a tutti gli Stati membri di ratificare la decisione sulle risorse proprie il più rapidamente possibile. Alla Commissione lavoriamo intensamente per approntare i piani nazionali di ripresa e di resilienza”, conclude.





