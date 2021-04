Recovery, rinviato ancora il Cdm. Quattro riforme per far ripartire l’Italia: il malcontento di M5S, Forza Italia e Lega

Un altro rinvio. Il Consiglio dei ministri sul Pnrr, il Recovery plan dell’Italia, fissato per le 10 di questa mattina, è stato rimandato ancora. Non si conosce ancora il nuovo orario di convocazione, o se verrà spostato a un altro giorno. Già ieri il rinvio, dopo la diffusione della bozza del piano da parte dei media. Nel documento di 318 pagine, un piano Draghi in 4 grandi riforme e 6 missioni: i progetti di riforma di fisco, giustizia, pubblica amministrazione e concorrenza, ma anche lo stop a Quota 100 dal 2022. Giovani, donne e Sud, poi, le tre priorità trasversali. Niente rinnovo del superbonus fino al 2023, tra le critiche di M5S e Forza Italia.

Il Governo, quindi, è alla stretta finale per la presentazione del Piano nazionale ripresa e resilienza, che va inviato a Bruxelles entro il 30 aprile. Alle 10 era previsto un nuovo Consiglio dei ministri, al momento rinviato. Resta però in seno alla maggioranza il nodo Superbonus: il Movimento 5 stelle è contrario a non prorogarlo fino al 2023 e così anche Forza Italia.

La Lega, da parte sua, spinge per le riaperture dei centri commerciali. Il M5S vuole avere la garanzia, da parte del governo, che la proroga sia almeno a fine 2023 per tutte le tipologie di edifici e che ci siano 10 miliardi in più rispetto ai 18 già precedentemente stanziati e ora semplicemente suddivisi tra Pnrr e fondo complementare. Secondo la Lega “per una più ampia azione di riqualificazione del patrimonio immobiliare ai fini dell’efficientamento energetico e dell’adeguamento antisismico, occorrerà riflettere anche sulla possibile estensione della platea dei beneficiari della misura, includendo anche soggetti esercenti attività d’impresa, a partire da particolari comparti in difficoltà come il settore alberghiero”. Per il Pd, infine, è fondamentale che l’obiettivo donne e giovani sia centrato con una chiara clausola di condizionalità trasversale a favore dell’occupazione femminile e giovanile.