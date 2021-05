Reggio Emilia, tribunale nega riconoscimento genitoriale a due coppie gay: “Vale solo il cognome della madre biologica”

Pubblicità

BOLOGNA. Il Tribunale di Reggio Emilia ha annullato il riconoscimento genitoriale di due coppie dello stesso sesso unite civilmente, annotato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia: si tratta degli atti di riconoscimento della consigliera comunale Fabiana Montanari e di Samantha Campani, e della coppia di Andrea Manghi e Jessica Zanetti.

L’iter processuale: all’anagrafe col cognome della madre biologica

In entrambi i casi, i minori sono stati registrati all’Anagrafe subito dopo la nascita come figli delle sole madri biologiche: a breve distanza di tempo, le coppie hanno effettuato il riconoscimento dell’altro genitore nel registro degli atti di nascita dall’Ufficiale di stato Civile del Comune di Reggio Emilia, davanti al sindaco Luca Vecchi. Nei confronti di questi due atti di riconoscimento, la Procura della Repubblica di Reggio ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 95 del DPR 396/2000, al Tribunale che ha accolto i ricorsi con decreti 29 aprile 2021. Il Tribunale ha dichiarato i riconoscimenti non rispondenti alla legge, nonostante il consenso prestato dalle madri biologiche, ritenendo che l’articolo 8 della legge 40/2004 sia applicabile esclusivamente alle coppie eterosessuali, coniugate o conviventi, e non anche alle coppie omosessuali. Riconoscendo il vuoto legislativo in materia di riconoscimento di figli nati da due donne a seguito di procreazione mediamente assistita eterologa e richiamando la sentenza 32/2021 della Corte Costituzionale, il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che “il rapporto di filiazione, inteso come fenomeno fattuale, prescinde da una identificazione normativa e può sorgere e svilupparsi nell’ambito di un’unione civile, o di una stabile convivenza che riproduca la quotidianità della vita familiare, anche indipendentemente dalla esistenza di un riconoscimento da parte del genitore intenzionale”.

Le coppie: “I nosrtri figli discriminati”

“Non esistono bambini di serie A e bambini di serie B, eppure la decisione del Tribunale stabilisce questa discriminazione: le nostre sono famiglie a tutti gli effetti, che però ogni giorno devono impegnarsi sempre un po’ più delle altre per ricordare che esistono e per conquistare diritti che per molti sono un dato scontato, come quello di vedersi riconosciuti dalla legge come genitori – è il commento delle due coppie -. Reggio Emilia è sempre stata all’avanguardia sul tema dei diritti civili, ma quella che è stata scritta in queste settimane è davvero una brutta pagina. Nonostante il parere negativo del Giudice Tutelare riguardo l’annullamento dei riconoscimenti genitoriali, in quanto contrario all’interesse del minore, in realtà li si priva di un riconoscimento fondamentale: quello di poter crescere nel contesto affettivo ed in quello di cura e accudimento di una famiglia che li ama, indipendentemente dal sesso biologico dei genitori”.

Arcigay: “Vuoto legislativo drammatico”

“In questi giorni in cui ricorre il quinto anniversario dell’approvazione della legge rivoluzionaria delle Unioni Civili – commenta il presidente di Arcigay Gioconda Alberto Nicolini – il Tribunale di Reggio Emilia agisce ricordandoci che quella legge, gradino fondamentale verso l’uguaglianza, non è che un piccolo passo, insufficiente. In Italia le persone LGBTI valgono solo come singole persone che si uniscono, ma non come madri e padri. Eppure siamo genitori e genitrici, e le nostre famiglie esistono. Questa mancanza legislativa è un dramma pagato in primis dai bambini e dalle bambine, proprio chi dovremmo, come società, proteggere a tutti i costi. Fino a quando dovremo assistere a una tale ingiustizia?”.

“Famiglie arcobaleno lo va dicendo ormai da anni: è improcrastinabile e non più rimandabile un intervento legislativo che tuteli le famiglie omogenitoriali – commenta Gianfranco Goretti, presidente dell’associazione genitori omosessuali –. Una legge che riconosca le nostre famiglie una volta per tutte e non, come sta accadendo, a macchia di leopardo sulla base di un tribunale, di un sindaco o di un ufficiale di stato civile rispetto a un altro. Per questo motivo abbiamo promosso la campagna #nosiamofantasmi che in poco più di quattro mesi ha già raccolto oltre 40 mila firme. A breve – conclude Goretti – le consegneremo al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato per chiedere loro una legge che riconosca alla nascita entrambi i genitori così come l’estensione del riconoscimento ai minori già nati, anche in caso di genitori oggi separati. Un riconoscimento che significa dare finalmente pieni diritti e tutele per i nostri figli e le nostre figlie”.





