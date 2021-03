Regioni rosse, l’ultimo assalto prima del lockdown: parrucchieri e ristoranti sold out e ressa nei supermercati

Pubblicità

L’ultima tinta, l’ultimo taglio, l’ultimo pranzo vista mare. O la scorta di caffè, acqua, pacchi di pasta. L’ultimo assalto prima del lockdown. L’ultimo spiraglio di libertà. È tornato come un anno fa quel clima da bunker. Da corsa all’ultimo lusso o al ritocco prima della vita tra quattro mura, la caccia al lievito madre, leitmotiv dei panificatori delle chiusure generali del 2020.

Confesercenti racconta che da due giorni c’è stata un’impennata del +100% di richieste e prenotazioni per coiffeur e barbieri. A trainare la percentuale sono le donne: +70% per la copertura della ricrescita, il ritocco del colore, la ceretta, la manicure o la pedicure.

Lo testimoniano i parrucchieri stessi: “Le richieste di appuntamenti sono raddoppiate, rispetto ai ‘normali’ fine settimane dell’ultimo anno, e per accontentare tutte le clienti avrei bisogno del 30% in più di personale”, spiega il presidente di Confesercenti immagine e benessere, Sebastiano Liso, che a Milano ha la catena di negozi ‘L’italiano’. “Sembra quasi una di quelle giornate che anticipano la chiusura estiva, con la differenza che domani non andiamo al mare”, sorride Liso.

Anzi domani, per lavorare un giorno in più e accontentare le clienti e i clienti in molti hanno pensato a un’apertura straordinaria. Ma non tutti sono riusciti a organizzarsi perché “solo ieri abbiamo avuto la certezza che le attività sarebbero state chiuse a partire dal lunedì” in 10 Regioni più una provincia autonoma, ovvero tutte quelle zone colorate di rosso da un’ordinanza anti-Covid del ministro della Salute Roberto Speranza.

Per gli uomini c’è stato l’anticipo del taglio di una o due settimane per evitare chiome troppo lunghe, per chi ama il taglio corto, per due-tre settimane. Anche se i coiffeur sperano in una pausa tra i giorni rossi e la stretta di Pasqua.

Il richiamo del mare e del sole ha attratto i romani col sold out dei ristoranti del litotale: “Siamo pieni ogni pranzo e lo saremo anche questo weekend” aveva spiegato nei giorni scorsi Fabio Di Vilio, del ristorante La Scialuppa da Salvatore a Fregene.

Ne parla anche il presidente della Fiepet Confesercenti Roma Claudio Pica: “Oggi tutto esaurito in tanti ristoranti romani. E anche domani ci sono ottime prospettive, in quanto è slittata anche la domenica ecologica”. Poi una considerazione: “La sensazione è che la gente stia cercando di fare in questi due giorni quello che non potrà più fare in zona rossa. Si rischia si facciano più danni così…”.

Il rischio, che suggerisce Pica, è sempre quello degli assembramenti. Che per uscire ancora una volta, approfittando del weekend, si abbassi la guardia, non si rispettino le distanze, si abbassino le mascherine e si rischi così di contagiare o essere contagiati. Per queto il Viminale aveva deciso di schierare 50 mila agenti in tutta Italia per le giornate di sabato e domenica. Per aumentare i controlli nelle piazze e nei locali che vìolano le attuali norme e congiurare le feste private.

Intanto chi non se l’è sentita di affrontare il traffico per raggiungre il mare o il lago o per l’ultima gita fuori porta nelle regioni ancora gialle dove uscire dal Comune è consentito fino a domenica sera, ha scelto per una corsa o un pic nic i parchi e i giardini urbani. Che resteranno comunque aperti, ma solo per lo sport e il relax in solitaria.

Pure nei supermercati, da quando si sono diffuse le notizie sulle zone rosse, è scatata la ressa. Una specie di psicosi da acquisto. Carrelli pieni, razzia di farina, lievito, pasta, cibi in scatola. Come se pure gli alimentari chiudessero, tra i pochi servizi a restare invece ovviamente aperti sempre, ovunque.

