Regno Unito, morto di Covid a 100 anni il capitano Tom, eroe della raccolta fondi per la sanità

LONDRA – È morto il Capitano Tom. A sconfiggerlo il coronavirus, che lui aveva combattuto con tutte le sue forze. Eroe nazionale in Regno Unito, veterano di guerra, 100 anni appena compiuti e oltre 35 milioni di euro raccolti per la sanità britannica proprio per la lotta contro il Covid, il Sir Tom Moore è spirato oggi all’ospedale di Bedford, Inghilterra, dove era ricoverato da un paio di giorni per una polmonite dopo ed esser stato risultato positivo al Coronavirus. La Regina Elisabetta, che lo aveva premiato con l’onorificenza “Sir” l’anno scorso per la sua raccolta fondi iniziata facendo 100 giri intorno al suo giardino di casa con il deambulatore, ha twittato le sue “condoglianze” e ha riferito che “invierà un messaggio personale alla famiglia di Sir Tom Moore”. Per il primo ministro britannico Boris Johnson, invece, “il Capitano Tom è stato un eroe nel vero senso della parola, ha ispirato un’intera nazione, è stato una luce di speranza non solo per il Regno Unito, ma per il mondo intero”. La bandiera britannica a Downing Street sarà a mezz’asta stasera in segno di lutto nazionale.

Parla il capitano Tom, il nonno d’Inghilterra che correndo a 99 anni ha raccolto 22 milioni per la sanità: “Non mi voglio fermare qui” Antonello Guerrera 17 Aprile 2020

Ciò che dice Johnson è inconfutabile. Lo scorso maggio il Capitano Tom è stato davvero l’uomo che in Regno Unito, nel momento peggiore della prima ondata della pandemia con oltre mille morti al giorno, ha ridato fiducia a un intero Paese con la sua petizione online per aiutare la sanità britannica, presto diventata un successo irripetibile. Quel vecchietto così buono, positivo e sempre sorridente aveva dimostrato che con lo sforzo di tutti, anche quello di un 99enne con un carrellino deambulatore come lui, si potevano raggiungere risultati incredibili e superare insieme l’incubo del Covid. L’intero popolo britannico si era difatti stretto intorno a questo nonnino adorabile, che diffondeva positività in ogni situazione e che presto è diventato una star: un libro con il suo motto “Tomorrow will be a good day”, “Domani sarà un bel giorno”, un film, un singolo musicale cover di “You’ll never walk alone”, non camminerai mai solo, la canzone di Gerry and the Pacemakers (morto anche lui di recente) e inno del Liverpool.

Un lutto nazionale che però trascinerà anche polemiche con sé, da giorni emerse sui social media. Perché a metà dicembre 2020 il Capitano Tom e tutta la famiglia sono andati in vacanza a Barbados, invitati da “British Airways” e dall’associazione “Visit Barbados”, isola che all’epoca aveva registrato tuttavia un solo caso di Covid. Una trasferta che ha attirato diverse critiche online: il viaggio è coinciso mentre il Regno Unito si apprestava a riandare in lockdown causa seconda ondata da Coronavirus per cui era già in emergenza, i viaggi erano sconsigliati e in molti hanno chiesto quanto opportuno fosse che un centenario come lui prendesse un aereo in piena pandemia. Inoltre, alcuni hanno notato come, in una foto postata sul suo profilo ufficiale, in volo Sir Tom non indossasse nemmeno una mascherina.

Ovviamente non si può trarre alcuna conclusione da questo viaggio. In ogni caso, pochi giorni dopo il suo ritorno in Inghilterra, al Capitano Tom è stata diagnosticata una polmonite e la settimana scorsa la sua positività al Covid, che ha imposto il suo ricovero in ospedale a Bedford. La stessa polmonite ha purtroppo impedito al Capitano Tom la somministrazione del vaccino anti Coronavirus a inizio gennaio, seppur il veterano per la sua età fosse in prima linea per riceverlo.

L’anno scorso il Capitano Tom si era concesso a Repubblica in un’intervista esclusiva iniziata con “Buongiorno! E che bel giorno. Tra un po’ rivado a camminare”. “Leggenda assoluta”, per il principe William. Un “eroe”, per i colossi dello sport Lewis Hamilton e Harry Kane. Un “uomo straordinario che dovrà essere ricompensato”, per il premier britannico Boris Johnson, e così è stato. Un amabile veterano inglese di 100 anni, dietro gli occhiali leggeri e il sorriso costante, con in quale avevamo parlato in video su FaceTime insieme all’inseparabile figlia Hannah.

Il Capitano Tom è stato più grande “fundraiser” della storia britannica, residente a Marston Moretaine (Bedfordshire) ma nato nello Yorkshire e soldato britannico in India e Birmania durante la Seconda guerra mondiale, è riuscito nell’impresa “più importante della sua vita”, ci aveva raccontato, dopo aver promesso di camminare con un deambulatore per cento volte intorno al suo giardino di casa, ossia circa 25 metri a giro. Questo per ringraziare la sanità britannica che lo aveva rimesso in piedi dopo un’operazione all’anca. In cambio, con una petizione online, il capitano Tom chiedeva un’offerta in favore di medici e infermieri del servizio pubblico, la “Nhs”: “Siamo partiti con un obiettivo di mille sterline”, raccontava sempre lucidissimo con voce delicata sotto i baffetti, “e poi invece… ma non mi voglio fermare qui”. Grazie, Capitano Tom.





