Reinhold Messner ha sposato Diane Schumacher

BOLZANO – Reinhold Messner ha sposato la sua compagna Diane Schumacher tra le sue montagne, quelle che sono state la palestra per le grandi spedizioni sulle vette oltre gli 8.000. Le nozze erano state annunciate a metà maggio, ma senza precisare luogo e data. E infatti sono state celebrate in gran segreto nella sala consiliare del Comune di Castelbello-Ciardes in Val Venosta a pochi chilometri da Castel Juval, la storica residenza dell’alpinista. Presenti solo parenti stretti e pochi amici oltre al sindaco Gustav Tappeiner. Uno dei testimoni è stato il fratello ed ex primario di Messner, Hubert.

L’icona dell’alpinismo mondiale ha 76 anni. Diane con Schumacher, di origine lussemburghese, ne ha 35 di meno. Per lui si tratta del terzo matrimonio dopo quelli con Uschi Demeter (dal 1972 al 1977), e con Sabine Stehle, sposata nel 2009 dopo 25 anni di convivenza e tre figli e da cui divorziò nel 2019. Per lei del secondo. Entrambi hanno figli. Quelli di Reinhold sono adulti, di cui due – Magdalena e Simon – lavorano anche con il padre, lei per quanto riguarda i musei e lui per i film. Diane ha invece un figlio adolescente.

La coppia si è conosciuta tre anni fa, durante un’iniziativa in uno dei musei della montagna di Messner. La loro prima apparizione in pubblico risale al primo agosto del 2019 a Solda, ai piedi dell’Ortles, a una serata cinematografica dedicata alla montagna alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel. Schumacher era presente anche il successivo 17 settembre, giorno del 75mo compleanno di Messner.

La loro però è una storia a distanza, fino allo scoppio della pandemia. Messner era a Monaco, dove lei viveva all’epoca, quando scatta il primo lockdown. “Sono state le prove generale di convivenza. Stare insieme sotto lo stesso tetto 24 ore su 24 per diverse settimane ci ha fatto capire molto”, racconta ora Schumacher.

I neosposi hanno rinunciato al viaggio di nozze anche perché, appena la pandemia lo consentirà, partiranno per un tour mondiale di conferenze, “The Final Expedition”, l’ultima spedizione.