Renzi e i rapporti con l’Arabia Saudita, petizione online contro il conflitto di interessi: “Serve una legge chiara”

Sul caso di Matteo Renzi e dei suoi viaggi in Arabia Saudita è ancora polemica. Al centro di una bufera politica, nelle scorse settimane, per la sua partecipazione ad un evento a Riad con il principe saudita Mohammad Bin Salam nell’ambito del Future Investment Iniative, Renzi nei giorni scorsi è comunque volato nuovamente a Dubai. Il senatore e leader di Italia viva siede infatti nel board del Fii e continua a intrattenere rapporti con il principe saudita, nonostante il recente dossier degli 007 americani indichi Bin Salam come il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente saudita Khashoggi. Ora, però, la polemica sbarca su internet e online. The Good Lobby ha avviato una petizione per chiedere “urgentemente una legge chiara ed efficace che affronti il conflitto di interessi”.

Renzi e le polemiche sul viaggio a Dubai: “Nessun pagamento” di Giovanna Vitale 08 Marzo 2021

Il tema del conflitto di interessi era già stato sollevato nei giorni scorsi dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani, presieduto da Carlo Cottarelli, che ha spiegato come la partecipazione di Renzi a Riad sia stata consentita dal fatto che “i parlamentari italiani possono continuare a svolgere attività lavorative estranee al lavoro parlamentare, quasi come se il lavoro parlamentare fosse considerato una sorta di ‘part time'”. Per questo motivo The Goody Lobby ha deciso di lanciarela petizione online. “Chiediamo alla commissione Affari costituzionali della Camera, che il 6 ottobre scorso ha provveduto ad adottare il testo base della legge sul conflitto di interessi – recita il testo della raccolta firme – di riprendere immediatamente l’iter e fare arrivare il testo in Aula”. Il rischio, dicono, è di “compromettere sempre di più il legame fra individui ecomunità, perché dietro un comportamento corruttivo c’è sempre un conflitto di interessi”.

Cottarelli sul caso Renzi-Arabia: “Scandalo reso possibile perché in Italia il lavoro parlamentare è considerato part-time” di Laura Mari 03 Marzo 2021

La legge dovrebbe quindi prevedere “chiare politiche di prevenzione, in grado di indentificare tutti i potenziali conflitti di interessi personali o dei congiunti” e, prosegue la petizione, vanno definiti “i casi in cui il ministro, il membro del Parlamento, il consigliere regionale, l’assessore comunale si debbano astenare da votazioni o partecipare a processi decisionali”. Inoltre, per The Good Lobby “se gli interessi privati di un cittadino sono incompatibili con una funzione pubblica, a quel cittadino va impedito di rivestire un incarico pubblico”.

Infine, andrebbe “vietato che parlamentari in carica possano ricevere compensi da Stati esteri o da enti finanziati da Paesi stranieri, regolando in maniera seria eventuali ospitalità, regali e favori: il gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa – dice la petizione – ci chiede di farlo da anni”. Il caso Renzi, sostengono, “la dice lunga sull’assenza di regole chiare”. Infine, nell’appello si chiede anche al Parlamento di “introdurre misure per frenare il fenomeno delle ‘porte girevoli’ in politica, ovvero la pratica sempre più frequente e pericolosa della ‘ricollocazione’ di ex rappresentanti politici in ruoli apicali di partecipate o di aziende private”.