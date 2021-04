Renzi: per i dem è come l’Aretino, semina zizzania

Pubblicità

Pubblicità

“Renzi ormai semina zizzania, parla male di tutti, come Pietro l’Aretino per cui fu creata l’epigrafe ‘Qui giace l’Aretinoha poeta tosco, che di ciascun disse male fuorché di Cristo, scusandosi col dir: non lo conosco’”. E’ Nicola Oddati, a cui il segretario dem Enrico Letta ha affidato il compito di coordinare le Agorà che devono rilanciare il Pd, a rispondere a Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva in un’intervista a Repubblica piccona la linea di Letta e contesta quel “centrosinistra largo che dialoga con il Movimento 5 Stelle”, indicato dal segretario dem come la rotta da seguire. Un abbaglio. Anzi un errore. Prevede Renzi: “Per me l’esperienza dei 5 Stelle è al capolinea. E dubito che Conte – che si definisce equidistante da destra e sinistra – accetti di guidare il Movimento. Non mi stupirei se alla fine rinunciasse: troppe tensioni a cominciare dalla rissa sul terzo mandato”.

Matteo Renzi: “Tra Pd e 5 Stelle alleanza destinata a fallire. Conte potrebbe lasciarli” di Annalisa Cuzzocrea 18 Aprile 2021

Dal Nazareno, la sede dem, nessun commento, ma – si sottolinea – neppure sorpresa. Proprio su questo punto, sul dialogo con i 5 Stelle in vista di alleanze per le prossime amministrative c’era stato un “profondo disaccordo” nell’incontro che Letta aveva avuto con Renzi. Sempre Oddati: “La strada che indica Letta è l’unica percorribile per costruire una alternativa al centrodestra nel Paese. Chi non la vuole percorrere, semplicemente non vuole trovare alcuna strada se non quella del centrodestra”.

Ma il senatore toscano ed ex premier, a lungo alla guida del Pd che ha lasciato nel 2019 per creare un partito tutto suo, si è tolto altri sassolini dalla scarpa. Su quale è realisticamente il rapporto tra Pd e 5Stelle a Roma, ad esempio, rincara: “Andatelo a chiedere ai piddì romani cosa significa avere subìto l’amministrazione Raggi”. E sulla caduta del governo Conte 2, che per il dem Goffredo Bettini è stata provocata da interessi sovranazionali: “Complotto internazionale è il nome che Bettini dà alla linea suicida che aveva scelto: o Conte o urne”.

E qui è Bettini, tra i consiglieri più ascoltati dell’ex segretario Nicola Zingaretti, a reagire duramente: “Non ho mai evocato ‘complotti’. Mai venuta meno la lealtà verso Mattarella e Draghi. Renzi ripropone una polemica stucchevole e strumentale e ripete che il sottoscritto avrebbe indicato in un ‘complotto’ le ragioni della caduta del governo Conte 2”.

Bettini si difende: “Non ho mai usato questo termine, che ha un preciso significato politico. Vale a dire, un coordinamento di forze di vario tipo nel preparare e perseguire un obbiettivo comune. Mai pensato che ciò sia avvenuto perché altrimenti avrei avuto l’obbligo di esplicitare i protagonisti di questo ordito”.

E quindi ribadisce: “Ho parlato semplicemente, lo debbo ripetere per l’ennesima volta, di una convergenza di interessi. Concetto totalmente diverso. Vale a dire: che in un determinato momento, per varie ragioni (c’è chi dice per esclusive deficienze del precedente governo, e io non sono d’accordo), emergono da più parti esigenze o convenienze nella società (politica, impresa, valutazioni di affidabilità da parte di un sistema finanziario internazionalizzato), nell’accogliere positivamente un cambio di fase politica”. Per Bettini la cosa più grave è “il tentativo di intorbidare le acque”.

Ma anche i più perplessi tra i dem sull’ipotesi di accordo con i 5 Stelle, come Matteo Orfini, l’ex presidente del Pd, non ha apprezzato l’uscita a gamba tesa: “La considero come una autocritica di Renzi che volle il governo con i 5Stelle e non volle porre veti a Conte premier, su cui molti di noi dem avevano dubbi”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest