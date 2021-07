RepIdee, l’omaggio di Natalia Aspesi a Kubrick: “Il suo Barry Lyndon emana bellezza, e di bellezza abbiamo tanto bisogno”

Pubblicità

“Emana bellezza. Nelle immagini, nella storia, nei costumi, negli attori. Di bellezza ne abbiamo molto bisogno”. Natalia Aspesi ha presentato al pubblico di Repubblica delle Idee 2021 il film “Barry Lyndon”, di Stanley Kubrick. “Visto da Natalia” è l’evento che ha chiuso la prima giornata della manifestazione in piazza Maggiore a Bologna, un omaggio a una delle firme più prestigiose del giornale. Che a sua volta ha deciso di offrire in tributo ai molti spettatori, con gli occhi incollati al maxischermo, una delle sue pellicole preferite. Se non la preferita. Un film che al momento dell’uscita, nel 1975, non ricevette molto successo e che fu giudicato dalla critica “poco emozionante”.

“Io invece ogni volta che lo vedo, piango”, ha raccontato Aspesi nella videointervista realizzata da Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca Bologna, con cui è stato ideato l’incontro. Che poi ha svelato il motivo per cui ritiene Kubrick un vero genio. “Ha avuto un’intuizione fantastica. Ha deciso di utilizzare le luci dell’epoca in cui è ambientata la storia, il Settecento, per far avere alle scene svolte nei luoghi chiusi una colorazione dorata e carica di ombre, capace di dare l’idea di un’epoca passata”.

Le scene sono ispirate e riproducono molti quadri famosi. Esternamente il punto di riferimento sono i paesaggi di Turner. Luoghi infiniti con alberi immensi e persone minuscole. “Per far capire – sottolinea la giornalista – che l’uomo è poco rispetto alla grandezza della natura”.

Barry Lyndon, tratto dall’omonimo romanzo di William Thackeray, racconta le vicissitudini di un avventuriero irlandese di bell’aspetto (Ryan O’Neal) in cerca di fortuna nell’Inghilterra del Settecento. Un tuffo nel passato che ha stregato piazza Maggiore. “Il cinema più bello di Bologna” come definito dalla Cineteca.





