RepIdee, Stefano Massini: “Un manuale di sopravvivenza da raccontare in piazza”

Un anno e mezzo come quello passato richiede una guida e sì, anche ironia, per iniziare ad essere rielaborato e infine superato. Ci proverà Stefano Massini, protagonista di Repubblica delle Idee stasera in piazza Maggiore alle 22.15 col suo “Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio”. La rubrica di Massini su Robinson, già diventata un libro, va in scena ora come spettacolo. Finalmente in presenza.

Massini, potrà parlare a un pubblico. Pare banale, ma non lo è…

“Conta molto che la gente abbia così tanta voglia di tornare a stare assieme, ridere, condividere. Non era scontato, e invece è palpabile che le persone desiderino cominciare a ripensare un periodo a cui non si sapeva come reagire, e la cultura deve servire proprio a dare un senso a quel che si vive e provare a reinterpretarlo. Durante un trauma, tutte le energie sono investite a gestire l’emergenza, solo quando ti senti al sicuro inizia la rielaborazione. A quel momento non siamo ancora arrivati, ma Repubblica delle Idee è coraggiosamente questo: ritrovarsi per cominciare a prender atto di quel che è successo e metter assieme i pezzi”.

Lei lo fa con la cifra dell’ironia. Si può ridere di tutto?

“È fondamentale, se riesci a sorridere di una cosa ne sei padrone. Il terremoto che ci ha investiti ci ha resi consapevoli delle nostre fragilità, ma ci può anche far sorridere costruttivamente. Ad esempio cito le scuse raccontate alle forze dell’ordine da chi durante il lockdown veniva sorpreso per strada, è un modo buffo di narrare il bisogno di libertà. Ironia non vuol dire buttarla in beffa, ci si salva anche cercando l’aspetto leggero, che dipinge il dramma meglio della retorica”.

Guardando con gli occhi di oggi ai problemi quotidiani del 2019, quando ha iniziato a tenere la sua rubrica, quali sembrano più futili?

“Ora ci rendiamo conto di quanto fosse sbagliato il rapporto col tempo, che trattavamo come se fosse alle nostre dipendenze. Si andava in vacanza e al rientro si prenotava quella dell’estate seguente, si davano per ovvi i ritmi dettati dall’anno scolastico. E invece ora capiamo che è il tempo a comandare noi, sappiamo solo il chissà: chissà se si tornerà a scuola, a teatro, ai concerti… “.

Abbiamo imparato anche tante nuove parole: una che è meglio dimenticare e una da salvare?

“Detesto ‘bollettino’. Quella cosa serale che ha condizionato il nostro tempo e i nostri obiettivi, mi fa sentire schiavo dei numeri. Invece abbiamo capito e dobbiamo ripristinare il valore del termine ‘socialità’, che stava diventando pericolosamente sinonimo di social network e invece vuol dire raccontarsi e ascoltare, stare assieme e condividere”.





