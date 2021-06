Repubblica delle idee 2021, il programma: a Bologna dall’8 all’11 luglio

Pubblicità

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

Teatro comunale

Ore 11 – Inaugurazione

Con Maurizio Molinari, il Sindaco di Bologna Virginio Merola e il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Introduce Conchita Sannino

Ore 11,30 – Torneremo ad una scuola normale?

Le domande degli studenti al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con Ilaria Venturi

Ore 17 – Dams, 50 anni di un’eresia

Giacomo Manzoli, Igort, Anna Ottani Cavina, con Michele Smargiassi

Ore 21,30 – La dannazione: 1921. La sinistra divisa all’alba del fascismo

Spettacolo di e con Ezio Mauro

Piazza Maggiore

Ore 19 – Presentazione di Laura Pertici

Europa, Italia: l’ora della ripartenza

Intervista a Paolo Gentiloni di Maurizio Molinari

Ore 20 – Istruzioni per l’uso: teologia, geometria e politica della lavastoviglie

Conversazione tra Michela Murgia e Chiara Valerio

Ore 20,45 – A Patrick, lettera aperta come deve essere la sua cella

di e con Alessandro Bergonzoni

Ore 22 – Visto da Natalia

Natalia Aspesi presenta “Barry Lyndon” di Stanley Kubrick

Programma Online

Ore 15 – Il nostro millennio dall’11 settembre al contagio

Intervista a Jonathan Safran Foer di Maurizio Molinari

VENERDÌ 9 LUGLIO

Ore 9,30 – Rassegna Stampa (Libreria Ambasciatori)

I quotidiani letti da Maurizio Molinari. Con Conchita Sannino

Teatro Comunale

Ore 17 – Appuntamento con la rivoluzione verde

Intervista al ministro Roberto Cingolani di Luca Fraioli

Ore 19,30 – Liberiamoci dalle mafie

Dialogo tra il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e Don Luigi Ciotti con Conchita Sannino

Ore 22 – Morirete cinesi, la verità secondo Xi Jinping

di e con Federico Rampini. Musiche e voce di Roberta Giallo

Piazza Maggiore

Ore 19 – Presentazione di Laura Pertici

Se il Paese riscopre il gusto del futuro

Maurizio Molinari, Massimo Giannini, Marco Damilano, Mattia Feltri, Lucia Annunziata

con Annalisa Cuzzocrea

Ore 20,15 – Governare la Polis

Dialogo tra Romano Prodi e il Cardinale Matteo Maria Zuppi

con Marco Damilano

Ore 22,30 – Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio

di e con Stefano Massini

Programma Online

Ore 15 – La svolta ecologica. L’energia di domani

Ernesto Ciorra, Stefano Ciafani, Grazia Pagnotta con Luca Fraioli

Ore 15,55 – Un mercato più libero: cosa cambia per i consumatori

Nicola Lanzetta, Shiva Mohammaddian, Alessandro Marangoni

con Luca Pagni

Ore 16,35 – Verso un mondo elettrico

Intervista con Francesco Starace (amministratore delegato Enel)

di Fabio Bogo

SABATO 10 LUGLIO

Ore 9,30 – Rassegna stampa (Libreria Ambasciatori)

I quotidiani letti da Maurizio Molinari. Con Giulia Santerini<

Teatro Comunale

Ore 11,30 – Un altro welfare è possibile

Flavia Franzoni, Linda Laura Sabbadini e Elly Schlein

con Francesco Bei

Ore 17 – Quale interesse nazionale per l’Italia

Marco Minniti, Giampiero Massolo e Mariangela Zappia (in collegamento da Washington) con Maurizio Molinari

Piazza Maggiore

Ore 19 – Presentazione di Laura Pertici

A che punto è la sinistra

Intervista a Enrico Letta con Marco Damilano e Tonia Mastrobuoni

Ore 20,30 – La mia lettera a Dio sull’orrore

Intervista a Edith Bruck

con Simonetta Fiori

Ore 22,30 – Lezioni di rock: Franco Battiato

con Ernesto Assante e Gino Castaldo

Programma Online

Ore 15. L’ora di una buona economia

Intervista al premio Nobel Abhijit Banerjee di Stefania Di Lellis

DOMENICA 11 LUGLIO

Ore 9,30 – Rassegna stampa (Libreria Ambasciatori)

I quotidiani letti da Maurizio Molinari. Con Laura Pertici

Teatro Comunale

Ore 11 – Bologna e il fronte dei sindaci

Matteo Lepore, Stefania Bonaldi e Antonio Decaro con Silvia Bignami e Stefano Folli

Ore 17 – Quando l’Italia andrà sott’acqua

Telmo Pievani e Michele Serra con Brunella Giovara

Ore 19,30 – Un’intelligenza per il nuovo millennio

Intervista ad Alessandro Baricco con Riccardo Luna

Piazza Maggiore

Ore 19 – Dieci anni da Emma

Intervista a Emma Marrone

con Ernesto Assante e Alessandra Vitali

Ore 20,45 – Finale degli Europei

Proiezione della partita con introduzione e commento durante l’intervallo di Dario Cresto-Dina, Eraldo Pecci

e Giovanni Egidio

Programma online

Ore 15 – I miei fiori nel lockdown

Intervista alla scrittrice Valérie Perrin con Anais Ginori

Programma a cura di Silvia Barbagallo e Gregorio Botta

Repubblica torna a Bologna per ridisegnare il futuro

PRENOTAZIONI SUL SITO A PARTIRE DA GIOVEDÌ 1 LUGLIO

Per le misure anti-Covid è necessario prenotare gli appuntamenti del festival: sia quelli in Piazza Maggiore che quelli al Teatro Comunale e alla libreria Ambasciatori. Per gli incontri in piazza — visti i tempi organizzativi necessari per garantire la sicurezza del pubblico — sarà necessario iscriversi, con un’unica prenotazione, ai primi due o tre eventi e con un’altra all’evento finale.

Prima dell’appuntamento conclusivo infatti la piazza va svuotata e sanificata e servirà quindi una nuova prenotazione. Chi prenota, ma intende rinunciare, quest’anno potrà disdire, in modo da permettere ad altri di occupare i posti disponibili. Il via alle prenotazioni da giovedì 1 luglio sul nostro sito www.repubblica.it





