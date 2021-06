Repubblica torna a Bologna per ridisegnare il futuro

Pubblicità

Dieci anni di Repubblica delle idee, dieci eventi nazionali con centinaia di dibattiti, interviste c spettacoli che ci hanno aiutato a leggere un Paese — e un mondo — in rapido mutamento. Per questo è giusto tornare nella città dove è cominciata quest’avventura. D’altronde c’è un rapporto speciale tra Repubblica e Bologna come hanno dimostrato tutti i festival, anche l’ultimo in formato ridotto causa Covid, che la città ha accolto.

Quest’anno non siamo ancora tornati alla normalità ma presentiamo un programma più ampio, con molti incontri anche al Teatro Comunale, sotto il titolo “Diritto al futuro”: perché finalmente il vaccino ci ha dato una speranza e possiamo ricominciare a progettare il domani. Recovery plan, ripartenza industriale, riconversione ecologica, licenziamenti, scuola — una delle istituzioni più sacrificate durante il lockdown — immigrazione, omofobia: sono molte le sfide che il Paese deve affrontare e ne parleremo con protagonisti come il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi — cui faremo alcune delle centinaia di domande degli studenti raccolte da Repubblica scuola — il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e Enrico Letta, che deve guidare la sinistra in un momento molto difficile.

Romano Prodi e il cardinale Zuppi dialogheranno sui valori che dovrebbero presiedere al tavolo della politica, mentre Flavia Franzoni, Elly Schlein e Laura Linda Sabbadini affronteranno il tema di un welfare più equo. Saranno tutti intervistati dalle firme del giornale: il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e quello de L’Espresso Marco Damilano parteciperanno al dibattito — ormai una tradizione del festival — sul futuro del Paese con Massimo Giannini, Lucia Annunziata e Mattia Feltri. Quest’anno tornerà sul palco anche Alessandro Bergonzoni, che invierà a Patrick Zaki una “lettera aperta come deve essere la sua cella”.

È una lettera a Dio sull’orrore dell’Olocausto quella che ha invece scritto Edith Bruck nel suo Il pane perduto finalista allo Strega: ce ne parlerà in piazza Maggiore. Ezio Mauro, in anteprima assoluta, porta al Teatro Comunale La dannazione, lo spettacolo tratto dal suo libro sulla nascita del Pci. Al Comunale — tra molti altri incontri — Federico Rampini presenterà il suo Morirete cinesi e Alessandro Baricco ci parlerà della nuova intelligenza di cui abbiamo bisogno.

In piazza, invece, Michela Murgia e Chiara Valerio ci stupiranno con un dialogo surreale, Stefano Massini interpreterà il suo Manuale di sopravvivenza, Natalia Aspesi presenterà Barry Lyndon, proiettato dalla cineteca di Bologna che ringraziamo per la collaborazione, Emma ci parlerà dei dieci anni della sua straordinaria carriera, e la Lezione di rock di Assante e Castaldo sarà dedicata al grande Franco Battiato. La finale degli Europei chiuderà la kermesse.

Sono solo alcuni degli incontri in programma: come l’anno scorso sarà necessario — date le norme anti Covid — prenotarsi per ogni appuntamento. Prenotazioni al via dal 1° luglio sul nostro sito.

Il programma

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

Teatro comunale

Ore 11 – Inaugurazione

Con Maurizio Molinari, il Sindaco di Bologna Virginio Merola e il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Introduce Conchita Sannino

Ore 11,30 – Torneremo ad una scuola normale?

Le domande degli studenti al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con Ilaria Venturi

Ore 17 – Dams, 50 anni di un’eresia

Giacomo Manzoli, Igort, Anna Ottani Cavina, con Michele Smargiassi

Ore 21,30 – La dannazione: 1921. La sinistra divisa all’alba del fascismo

Spettacolo di e con Ezio Mauro

Piazza Maggiore

Ore 19 – Presentazione di Laura Pertici

Europa, Italia: l’ora della ripartenza

Intervista a Paolo Gentiloni di Maurizio Molinari

Ore 20 – Istruzioni per l’uso: teologia, geometria e politica della lavastoviglie

Conversazione tra Michela Murgia e Chiara Valerio

Ore 20,45 – A Patrick, lettera aperta come deve essere la sua cella

di e con Alessandro Bergonzoni

Ore 22 – Visto da Natalia

Natalia Aspesi presenta “Barry Lyndon” di Stanley Kubrick

Programma Online

Ore 15 – Il nostro millennio dall’11 settembre al contagio

Intervista a Jonathan Safran Foer di Maurizio Molinari

VENERDÌ 9 LUGLIO

Ore 9,30 – Rassegna Stampa (Libreria Ambasciatori)

I quotidiani letti da Maurizio Molinari. Con Conchita Sannino

Teatro Comunale

Ore 17 – Appuntamento con la rivoluzione verde

Intervista al ministro Roberto Cingolani di Luca Fraioli

Ore 19,30 – Liberiamoci dalle mafie

Dialogo tra il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e Don Luigi Ciotti con Conchita Sannino

Ore 22 – Morirete cinesi, la verità secondo Xi Jinping

di e con Federico Rampini. Musiche e voce di Roberta Giallo

Piazza Maggiore

Ore 19 – Presentazione di Laura Pertici

Se il Paese riscopre il gusto del futuro

Maurizio Molinari, Massimo Giannini, Marco Damilano, Mattia Feltri, Lucia Annunziata

con Annalisa Cuzzocrea

Ore 20,15 – Governare la Polis

Dialogo tra Romano Prodi e il Cardinale Matteo Maria Zuppi

con Marco Damilano

Ore 22,30 – Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio

Monologo di e con Stefano Massini

Programma Online

Ore 15 – La svolta ecologica. L’energia di domani

Ernesto Ciorra, Stefano Ciafani, Grazia Pagnotta con Luca Fraioli

Ore 15,55 – Un mercato più libero: cosa cambia per i consumatori

Nicola Lanzetta, Shiva Mohammaddian, Alessandro Marangoni

con Luca Pagni

Ore 16,35 – Verso un mondo elettrico

Intervista con Francesco Starace (amministratore delegato Enel)

di Fabio Bogo

SABATO 10 LUGLIO

Ore 9,30 – Rassegna stampa (Libreria Ambasciatori)

I quotidiani letti da Maurizio Molinari. Con Giulia Santerini<

Teatro Comunale

Ore 11,30 – Un altro welfare è possibile

Flavia Franzoni, Linda Laura Sabbadini e Elly Schlein

con Francesco Bei

Ore 17 – Quale interesse nazionale per l’Italia

Marco Minniti, Giampiero Massolo e Mariangela Zappia (in collegamento da Washington) con Maurizio Molinari



Piazza Maggiore

Ore 19 – Presentazione di Laura Pertici

A che punto è la sinistra

Intervista a Enrico Letta con Marco Damilano e Tonia Mastrobuoni

Ore 20,30 – La mia lettera a Dio sull’orrore

Intervista a Edith Bruck

con Simonetta Fiori

Ore 22,30 – Lezioni di rock: Franco Battiato

con Ernesto Assante e Gino Castaldo

Programma Online

Ore 15. L’ora di una buona economia

Intervista al premio Nobel Abhijit Banerjee di Stefania Di Lellis

DOMENICA 11 LUGLIO

Ore 9,30 – Rassegna stampa (Libreria Ambasciatori)

I quotidiani letti da Maurizio Molinari. Con Laura Pertici

Teatro Comunale

Ore 11 – Bologna e il fronte dei sindaci

Matteo Lepore, Stefania Bonaldi e Antonio Decaro con Silvia Bignami e Stefano Folli

Ore 17 – Quando l’Italia andrà sott’acqua

Telmo Pievani e Michele Serra con Brunella Giovara

Ore 19,30 – Un’intelligenza per il nuovo millennio

Intervista ad Alessandro Baricco con Riccardo Luna

Piazza Maggiore

Ore 19 – Dieci anni da Emma

Intervista a Emma Marrone

con Ernesto Assante e Alessandra Vitali

Ore 20,45 – Finale degli Europei

Proiezione della partita con introduzione e commento durante l’intervallo di Dario Cresto-Dina, Eraldo Pecci

e Giovanni Egidio

Programma Online

Ore 15 – I miei fiori nel lockdown

Intervista alla scrittrice Valérie Perrin con Anais Ginori

Programma a cura di Silvia Barbagallo e Gregorio Botta





