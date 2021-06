Riapre sul Monte Bianco il giardino botanico più alto d’Europa

Pubblicità

Pubblicità

Fermarsi, abbassarsi al livello della terra, farsi piccoli, per “osservare da vicino l’intelligenza naturale che dà forma a ogni pianta”. È l’esperienza di immersione tra i fiori alpini dalle montagne di tutto il mondo che si può compiere al Giardino Saussurea, il più alto giardino botanico d’Europa, a 2.175 metri nel massiccio del Monte Bianco. Un’oasi perfettamente mantenuta di vegetazione alpina, fiori e piante dai territori di montagna della Terra. Questo particolare giardino botanico aprirà al pubblico dal 19 giugno al Pavillon du Mont Fréty, raggiungibile con gli impianti di Skyway Monte Bianco, una sella naturale che sovrasta la conca di Courmayeur e da dove si possono ammirare le due valli laterali: la Val Veny e la Val Ferret. Prende il suo nome da una pianta molto rara che cresce nei pascoli pietrosi: la Saussurea alpina, in omaggio a Horace Bénédict de Saussure, geologo, fisico e naturalista di Ginevra che fu promotore della prima ascensione del Monte Bianco nel 1786.

Clima Ecco il mondo con 3 gradi in più di Giuliano Aluffi 04 Giugno 2021

L’area su cui si estende il Giardino Saussurea è di circa 7 mila metri quadrati, suddivisa in due frazioni: la prima è quella delle roccere che ospitano un’interessante selezione di specie delle Alpi e delle altre catene montuose divise per aree geografiche, la seconda invece è un’area lasciata allo stato naturale, dove si trovano gli ambienti alpini più tipici.

Dal mondo L’agonia del ghiacciaio messicano di Daniele Mastrogiacomo 04 Giugno 2021

“In primavera le piantine sono nella fase del ciclo vitale in cui la maggior parte delle funzioni sono ridotte o completamente sospese – spiega Isabella Vanacore Falco, curatrice del giardino alpino Saussurea – si chiama quiescenza vegetativa. È un adattamento delle piante a situazioni sfavorevoli come il freddo o la mancanza di nutrienti, ma con il ritorno a condizioni ambientali positive anche la fase di stress si interrompe per un veloce ritorno alla regolarità. Con l’arrivo dell’estate si darà avvio alla danza delle fioriture, dei colori, dei profumi.

(foto: Giulia Sarno)

Nel nostro giardino si potrà passeggiare tra gli ambienti naturali di montagna oppure approfittare delle soste di approfondimento per una rilassante pausa osservando la meraviglia delle montagne più alte d’Italia. Nei giardini botanici alpini la conservazione della diversità vegetale si attua attraverso un campo d’azione complesso e molto articolato. In alcuni casi il giardino botanico può avere la funzione di tutela delle specie rare o in pericolo di estinzione, sia con la coltivazione delle essenze sia con il lavoro di monitoraggio delle stazioni naturali e delle specie minacciate sul territorio circostante”.

Ghiaccio Chi ha sciolto la Groenlandia di Marco Tedesco 04 Giugno 2021

Al Pavillon du Mont Fréty è anche presente una zona dedicata alla flora calcicola che ospita fiori che prediligono terreno calcareo; le rocce usate provengono dalla Val Veny, dove si trovano le Pyramides calcaires: due vette “gemelle” alte oltre 2.500 metri, nelle vicinanze dello storico Rifugio Elisabetta di proprietà della sezione del Cai di Milano, e che rappresentano l’unico affioramento calcareo di tutto il massiccio del Monte Bianco, dove si trova principalmente granito.

(foto: Giulia Sarno)

“La biodiversità di un territorio è una ricchezza da salvaguardare e proteggere – aggiunge Vanacore Falco – e questo è il principio che sta alla base del nostro lavoro al Giardino Saussurea. In estate siamo in dieci persone a seguirlo, tra chi si occupa delle cure colturali, dal giardinaggio alla raccolta e spedizione dei semi, e chi fa la manutenzione dei sentieri e delle roccere, compreso l’innaffiamento, fino all’accoglienza, alle visite guidate e al controllo dell’area”.

Smart City / L’intervista Alec Ross: “Andare nei borghi assieme al Web” di Jaime D’Alessandro 04 Giugno 2021

C’è molto da scoprire, camminando lungo il percorso che si snoda tra fiori e piante ai piedi del Rifugio Torino a Punta Helbronner. La flora del Nord America, per esempio, dalle bocche di leone alla Dryas drummundii che assomiglia al camedrio alpino (Dryas octopetala) che però ha fiori di colore diverso.

(foto: Giulia Sarno)

“Senza dimenticare la roccera dell’Eurasia: – conclude la curatrice del Giardino più alto d’Europa – “si possono ammirare stelle alpine, molto simili a quelle delle Alpi, che però sono originarie dell’Himalaya, da dove arriva anche una pianta particolare, la Potentilla nepalensis del Nepal, è una delle poche del Giardino ad avere fiori rossi”.

Acqua / L’intervista Pedro Arrojo-Agudo: “Ora è il tempo della pace blu” di Emanuele Bompan 04 Giugno 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest