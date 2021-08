Riccardo Luna con Carlo Nardello di TIM: il calcio in streaming per accelerare la digitalizzazione del Paese

Pubblicità

Protagonista di una nuova puntata della rubrica Disrupt On, dedicata alle persone e alle aziende che hanno adottato strategie innovative in grado di rivoluzionare un intero settore, è Carlo Nardello, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer di Tim. Proprio Tim, attraverso la diffusione in streaming di uno dei contenuti più popolari – le partite della Serie A 2021/22 – punta a spingere l’Italia verso una completa digitalizzazione. Il conduttore di questa puntata di Italian TechSpeak, la serie video e podcast sugli innovatori del nostro Paese, è Riccardo Luna, direttore di Italian Tech.

a cura di Pier Luigi Pisa

montaggio di Giulio Lamonica e Leonardo Sorregotti



riprese di Sonny Anzellotti e Leonardo Meuti



per Italian Tech Week:

Camilla Calcagno



Diyala D’Aveni

Giorgio Leonardi

Italian TechSpeak è la serie di interviste video e podcast sulla tecnologia. Un progetto non-profit ideato da SEI.it, realizzato da Italian Tech Week con il contributo della Camera di Commercio di Torino, distribuito in collaborazione con GEDI e prodotto da Gedi Visual.





