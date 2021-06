Richiamato l’ambasciatore belga: la moglie aveva schiaffeggiato delle commesse

Pubblicità

Il governo belga ha deciso di concludere il mandato del suo ambasciatore nella Corea del Sud dopo che la moglie aveva schiaffeggiato una commessa di un negozio di Seul. Xiang Xueqiu, moglie dell’ambasciatore Peter Lescouhier, aveva chiesto scusa per l’increscioso episodio ma la ministra degli Esteri, Sophie Wilmes, ha deciso di porre fine all’incarico. Sebbene Lescouhier abbia servito il suo Paese con dedizione, “la situazione attuale” non gli “permette di svolgere ulteriormente il suo ruolo in modo sereno”, ha scritto l’ambasciata in un post su Facebook. L’episodio incriminato risale allo scorso aprile, quando la signora Xiang, 63 anni, si era recata in una boutique di Seul. Dopo aver provato degli abiti, la moglie dell’ambasciatore si era diretta verso l’uscita del negozio. Una commessa l’aveva seguita per accertarsi che gli abiti indossati dalla donna non fossero della boutique, ne era nata una discussione conclusa con l’aggressione ai danni della donna e di un altro assistente intervenuto nel litigio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza erano state diffuse creando molta indignazione nei sudcoreani.





