Rider, sciopero delle consegne venerdì 26 marzo. Appello ai clienti: “Non ordinate”

MILANO – Mercoledì è stato firmato un protocollo tra sindacati e aziende del delivery per monitorare e bloccare lo sfruttamento dei lavoratori, ma la battaglia dei rider sui diritti non si ferma: venerdì 26 marzo la rete nazionale RiderXiDiritti ha proclamato lo stop delle consegne con il #nodeliveryday, invitando i clienti a fare la loro parte rinunciando per una giornata alle chiamate per farsi arrivare a casa pasti o acquisti.

“Il 26 marzo i ruoli saranno invertiti, i rider di tutta Italia si fermeranno in attesa che stavolta tocchi a loro ricevere qualcosa: un contratto vero e proprio, con tutele reali, concrete garanzie, equità e rispetto del loro lavoro. In altre parole, un contratto collettivo nazionale”, ha scritto la Uiltucs sul suo sito internet. Una prortesta che tende la mano “ad altre categorie e soggetti che sono in mobilitazione perché stanno vivendo sulla propria pelle condizioni simili alle nostre”, come ha spiegato a Bologna uno dei portavoce dei fattorini, Tommaso Falchi, in preparazione della giornata di protesta.

In rete si moltiplicano le adesioni sindacali dal livello territoriale, che coinvolgono grandi metropoli come il capoluogo emiliano, Milano, Roma e anche realtà più piccole. Ad Ancona, la Nidil Cgil scrive sul suo profilo Facebook le ragioni dell’adesione alla protesta: “I rider non hanno diritto a ferie, malattia, TFR, all’indennità di lavoro notturno e durante la pandemia, mentre i guadagni delle piattaforme aumentavano, questi lavoratori hanno subito un netto peggioramento delle propire condizioni”. Fa eco la Cgil milanese: “Il 26 marzo non ordinare. Sostieni lo sciopero dei rider”.

“Da anni stiamo lottando affinché siano riconosciuti i nostri diritti – si legge in una lettera aperta inviata ai clienti e all’opinione pubblica, in cui si chiede di non fare acquisti in segno di solidarietà, riportata sempre dalla Uiltucs – . Ci troviamo in una situazione paradossale, eppure diffusa nel mondo del lavoro contemporaneo, sempre più simile ad una giungla: siamo pedine nelle mani di un algoritmo, eppure siamo considerati lavoratori autonomi; siamo inseriti in un’organizzazione del lavoro senza alcun potere, eppure non siamo considerati lavoratori dipendenti”.

“Il finto lavoro autonomo è solamente un espediente: consente a multinazionali feroci di non rispettare i contratti e di non riconoscerci tutele quali ferie, malattia, tredicesima, quattordicesima, tfr, salari certi in base ai minimi tabellari e non variabili in base al ricatto del cottimo”.

Nella protesta si ricorda come i tribunali in tutta Europa stiano via via riconoscendo il carattere di subordinazione del lavoro, come ha fatto di recente anche Milano. I rider protestano anche contro “un accordo pirata siglato col sostegno di un sindacato di comodo”, quello tra Assodelivery e Ugl. “In questa pandemia ci hanno definito come “essenziali”, in un contesto dove le piattaforme non ci fornivano nemmeno le mascherine e, per una simile ovvietà, siamo dovuti ricorrere in tribunale”, rivendicano i fattorini.

I lavoratori si fermeranno così da Milano a Bologna, da Napoli a Trieste, da Firenze a Reggio Calabria, da Rieti a Messina, da Reggio Emilia a Brindisi. “Non ci sono dubbi – ha commentato Mario Grasso che per la UILTuCS nazionale segue i rider e i lavoratori della Gig Economy – per noi il contratto collettivo di lavoro di riferimento non può che essere quello dei pubblici esercizi e della ristorazione”.





