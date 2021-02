Rimprovera il compagno che disturba la lezione online, la baby gang lo punisce

Pubblicità

Un gruppo di minorenni che dai quartieri milanesi di Affori e Comasina parte in treno per andare a Paderno Dugnano: l’obiettivo è una spedizione punitiva nei confronti di un altro ragazzo minorenne che, durante una lezione in didattica a distanza, aveva rimproverato un compagno che infastidiva tutti anche se attraverso lo schermo del pc. Individuato l’obiettivo – come si vede nelle telecamere di sicurezza del sottopassaggio ferroviario, il gruppo l’ha aggredito a calci e pugni, scagliandosi anche contro due amici del ragazzo che cercavano di difenderlo e rubando la bicicletta a uno dei due. Le tre vittime sono finite al pronto soccorso, e poi dai carabinieri per denunciare quanto avvenuto nel pomeriggio dell’8 dicembre scorso. Così i carabinieri, anche grazie alle telecamere, una volta individuato l’organizzatore della spedizione punitiva, l’hanno denunciato in stato di libertà per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali in concorso. Il pm di Milano ha richiesto e ottenuto dal gip l’ordinanza restrittiva della misura cautelare della permanenza in casa, provvedimento eseguito dai carabinieri il 31 dicembre. Le altre attività investigative hanno portato a individuare altri 8 minorenni: il 29 gennaio i carabinieri di Paderno Dugnano, su delega della procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno concluso gli interrogatori degli 8 minorenni indagati per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali. Tutti hanno confessato di aver preso parte alla spedizione.





