Rissa durante il coprifuoco: l’indignazione dei residenti

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/edizione/napoli/portici-rissa-tra-giovani-durante-il-coprifuoco-le-urla-di-indignazione-dei-residenti/376036/376649?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/edizione/napoli/portici-rissa-tra-giovani-durante-il-coprifuoco-le-urla-di-indignazione-dei-residenti/376036/376649&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Una rissa tra giovani in pieno centro, con calci, pugni e urla di indignazione dai balconi: è quanto accaduto lo scorso 6 febbraio in violazione del coprifuoco, in piazza Poli a Portici (Napoli). La scena è stata ripresa da una residente con uno smartphone e il video è stato inviato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che lo ha postato sulla sua pagina Facebook. Dalle immagini, al vaglio dei Carabinieri, si vedono tre ragazzi inseguirsi e azzuffarsi per motivi che non si conoscono, fino a quando uno di loro colpito con calci e pugni cade sul selciato ai piedi di una fioriera. In sottofondo, le urla di indignazione per quanto sta accadendo lanciate dalla residente che sta assistendo alla scena.

Video/Borrelli





Go to Source

Tweet Share Pinterest